Energia solar: PMF abre licitação para PPP de geração distribuída

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta segunda-feira, 2, edital de licitação por meio do qual obterá a proposta mais vantajosa para fins de contratação de Parceria Público-Privada (PPP) com o objetivo de implantar, por concessão administrativa, a gestão, a operação e a manutenção de geração distribuída e a eficiência energética nos prédios das escolas e creches do Município pelo prazo de 25 anos.

A fonte geradora será a solar fotovoltaica.

Os interessados na concessão terão o prazo até o próximo dia 17 de abril para entregar os envelopes com a documentação de credenciamento e garantia da proposta, documentos de proposta técnica, documentos da proposta de valores e documentos de habilitação.

A entrega dos documentos será feita na sede da Central de Licitações de Fortaleza - CLFOR, localizada na Rua do Rosário, 77, Edifício Vital Rolim, no Centro da cidade.

A iniciativa do projeto de energia limpa e renovável para as unidades escolares e creches foi articulada por intermédio da Secretaria Municipal da Educação (SME) e da Coordenadoria de Fomento à Parceria Público-Privada (PPPFor), tendo em vista a necessidade de reduzir as despesas fixas da PMF por meio de soluções inovadoras, através de um conceito inovador e sustentável.

A concessão atenderá 198 unidades consumidoras da Secretaria Municipal da Educação (SME), com expectativa de alcançar uma economia de 15% nos gastos e melhorar a eficientização da rede elétrica das escolas.

“Com a Parceria Público Privada, a Prefeitura de Fortaleza quer otimizar o custeio da troca de lâmpadas e equipamentos, tais como aparelhos de ar-condicionado e outros, por meio da eficientização energética e também da produção de energia para esses equipamentos por meio da matriz solar”, afirma o coordenador da PPPFor, Rodrigo Nogueira.

Ele revela que a conta de energia da PMF vem subindo muito ac9ma da inflação, nos últimos 10 anos, razão por que a iniciativa de gerar a própria energia – de maneira limpa – é uma boa, eficaz e oportuna providência.