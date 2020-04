Energia solar fotovoltaica: geração no Brasil ultrapassou os 5 gigawatts

Informa a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar): o Brasil ultrapassou a marca de 5 gigawatts (GW) de potência operacional da fonte de geração de energia solar fotovoltaica.

Segundo a Absolar, toda essa potência é gerada por usinas de grande porte e por pequenos e médios sistemas instalados nos telhados, nas fachadas e nos terrenos localizados em quase todos os estados do País.

No total, a fonte solar já trouxe para o Brasil mais de R$ 26,8 bilhões em novos investimentos privados, gerando cerca de 130 mil empregos acumulados.

Há, aproximadamente 15 mil empresas atuando no mercado.

No segmento de geração centralizada, o Brasil tem 2,68 gigawatts (GW) de potência instalada em usinas solares fotovoltaicas, o equivalente a 1,5% da matriz elétrica do País.

Os investimentos totais previstos até 2025 referentes aos projetos já contratados em leilões de energia ultrapassam R$ 25,8 bilhões.

Em 2019, a geração solar fotovoltaica foi a mais competitiva entre as fontes renováveis nos dois Leilões de Energia Nova, A-4 e A-6, com preços-médios abaixo dos US$ 21,00/MWh.



Hoje, as usinas solares de grande porte são a sétima maior fonte de geração do Brasil, com 92 empreendimentos em operação em nove estados brasileiros, nas regiões Nordeste (Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Norte (Tocantins).

O investimento acumulado até o momento é de cerca de R$ 14 bilhões.



No caso da geração distribuída, são 2,42 gigawatts de potência instalada da fonte solar fotovoltaica, que representam R$ 12,8 bilhões em investimentos acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões nacionais.

A tecnologia é utilizada atualmente em 99,8% de todas as conexões distribuídas no País.



Apesar dos avanços dos últimos anos, o Brasil – detentor de um dos melhores recursos solares do planeta – continua com um mercado ainda muito pequeno sobretudo na geração distribuída, uma vez que tem 84,4 milhões de consumidores de energia elétrica dos quais apenas 0,3% faz uso do sol para produzir eletricidade.



“A energia solar terá função cada vez mais estratégica para o atingimento das metas de desenvolvimento econômico do País, sobretudo agora para ajudar na recuperação da economia após a pandemia, já que se trata da fonte renovável que mais gera empregos no mundo”, aponta o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk.



“Nas crises de 2015 e 2016, o PIB do Brasil foi de -3,5% ao ano, mas o setor solar fotovoltaico cresceu mais de 300% ao ano. Com isso, ajudamos na recuperação do País. Agora, passada a fase mais aguda da atual pandemia, a energia solar fotovoltaica irá novamente alavancar a recuperação do Brasil. A solar será parte da solução, tanto para a nossa sociedade, quanto para o meio ambiente”, comenta o CEO da ABSOLAR, Rodrigo Sauaia.