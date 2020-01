Energia solar: a UFC está na direção certa

Há, também no Ceará, uma silenciosa e rápida revolução no processo de geração de energia elétrica. As pessoas, as empresas e até as instituições públicas descobriram que produzir sua própria energia - de fonte eólica ou solar - é melhor, mais barato e mais rápido. A Universidade Federal do Ceará, por exemplo, acaba de celebrar parceria com a alemã Green Enesys que, em 60 dias, elaborará e entregará o projeto executivo para a implantação, na Fazenda Experimental da UFC no Vale do Curu, de um parque fotovoltaico moderno. Além de produzir energia limpa, por meio de painéis solares, o projeto tem dois claros objetivos: reduzir a sua conta mensal de luz e promover a autossuficiência energética de sua fazenda, cujas instalações contarão com laboratórios e outros recursos necessários ao desenvolvimento de pesquisas - inclusive na área das energias renováveis - por alunos e professores da instituição.

As empresas distribuidoras de energia - a Enel no meio - preocupam-se com o seu futuro próximo diante do avanço da autogeração, uma tendência mundial e irreversível. Hoje, o custo da energia solar - que há cinco anos era 10 vezes maior do que o da gerada por fonte hidráulica - já é menor do que o desta. Daqui a pouco, os painéis solares passarão a ser vendidos em supermercados. É o mundo girando impulsionado pela tecnologia que barateia o preço de produção das mercadorias e facilita a vida das pessoas físicas e jurídicas.

Dirigindo um centro de inteligência cujas pesquisas na área da economia devem ser voltadas - e a esperança do contribuinte que sustenta tudo é que o seja - para a sua aplicação em escala na indústria e na agropecuária, a Reitoria da UFC - com esse projeto de geração de energia solar - dá o primeiro passo - e na direção correta - para a construção de um novo caminho para a academia.

Adagri

Uma fonte da indústria pesqueira assegurou a esta coluna que 12 das 13 empresas ligadas ao Sindfrios se adequaram às novas normas de recadastramento da Adagri que, agora sob o pálio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, absorveu todos os arquivos da extinta Secretaria de Aquicultura e Pesca (Seapa). "Hoje, a burocracia da Adagri é mais célere e fácil de cumprir", revela a mesma fonte. E cita como exemplo a recente inspeção dos técnicos chineses à fazenda de produção de melão da Agrícola Famosa que, com assistência pessoal de técnicos da Adagri, foi viabilizada em poucas horas. "O Ceará Veloz avança, e quem se posta contra é motivado pelo interesse próprio contrariado", acrescenta.

Para atender ao novo mercado dos motoristas de transporte por aplicativo, a cearense Texas Locação de Veículos, do grupo Servnac, ampliou sua frota e anotou crescimento de 60% em sua receita no ano passado. A empresa, que começou com 10 veículos e receita de R$ 70 mil mensal, tem 100 carros hoje e receita de R$ 180mil.

Ministro da economia, Paulo Guedes, abriu a boca ontem em Davos (Suíça) e disse: o Brasil abrirá as suas licitações públicas, com o que permitirá que a empresa estrangeira tenha a mesma condição de disputar com a nacional. E atirou: "O Brasil não pode ser uma fábrica de bilionários à custa da exploração do consumidor".