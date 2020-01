Energia eólica: Senai do Ceará ganha status internacional

Exclusivo! O Laboratório do Senai do Ceará foi acreditado nesta sexta-feira, 10, para executar a calibração dos anemômetros das torres de geração de energia eólica em toda a Região do Nordeste.

A acreditação foi dada pelo Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Industrial da Universidade do Porto (Portugal).

Um Termo de Cooperação Técnica foi assinado hoje pelas duas partes.

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, testemunhou a celebração do termo, que, em nome do Senai, foi assinado pelo seu diretor-geral, engenheiro Paulo André Holanda.

No Nordeste brasileiro, há hoje em operação oito mil torres de energia de geração eólica.

Até agora, todos as medidas dos anemômetros existentes no Nordeste eram remetidas para calibração no exterior.

A partir de agora, essa calibragem passará a ser feita pelo Senai do Ceará, um organismo que integra o Sistema Fiec.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que está em Portugal desde terça-feira liderando uma comitiva de industriais cearenses, disse a esta coluna que o Termo de Cooperação Técnica celebrado com a Universidade do Porto “é mais uma prova do alto grau de qualidade a que chegou o Senai do Ceará”.