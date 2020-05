Encruzilhada: abre ou isola as cidades

Está a economia brasileira mergulhando na sua maior e mais severa recessão. É o resultado - já precificado - de mais de dois meses do que, tecnicamente, se deu o nome de isolamento social, ao qual no Ceará se acrescentou a expressão "rígido". A causa é a mesma que danificou, gravemente, a economia de todos os países do mundo: a pandemia do novo coronavírus. É impossível, hoje, prever quanto tempo durará esta recessão. Mas é possível estimar que ela custará a vida de milhares de pessoas, a falência de milhares de empresas - principalmente as de micro e pequeno portes - e a destruição de milhões de empregos. Antes da pandemia, o desemprego no Brasil beirava os 12% da População Economicamente Ativa (PEA). Neste momento, porém, esse porcentual alcança 20%, com viés de alta. Michael Levitt, professor da Universidade de Stanford, na Califórnia (EUA), Prêmio Nobel de Química, disse que o "lockdown" (fechamento das cidades) não tem respaldo científico. Outros cientistas, porém, disseram o oposto. No meio desse debate, a Organização Mundial de Saúde (OMS), que, segundo o ex-ministro da Saúde brasileiro Luiz Henrique Mandetta, demorou muito para reconhecer a pandemia do novo conavírus, acena com a possibilidade de uma "nova onda da Covid-19". Estamos numa encruzilhada: ou mantemos o isolamento rígido e salvamos a vida das populações das cidades ou, simultaneamente, acionamos o respirador mecânico da economia para livrar da morte milhões de empregos e empresas? O rei Salomão, se estivesse aqui, teria a resposta.

Rações

Informa o Sindicato das Indústrias da Alimentação e Rações Balanceadas no Estado do Ceará (SindiAlimentos): suas empresas associadas dispõem agora de um sistema que permite a interação entre elas. A "Plataforma de Negócios Cruzados" possibilita a criação de uma rede de negócios para a divulgação de empresas, aproximação de empresários, além da venda de produtos. O sistema, desenvolvido pela empresa Leag Group, opera como uma rede social para empreendimentos da indústria de rações, permitindo o contato com o mercado nacional e internacional, informa o presidente do SindiAlimentos, o jovem empresário André Siqueira.

Saudade

Humberto Fontenelle, que ontem nos deixou, foi um dos mais respeitados empresários da indústria do Ceará.

Operadora Oi passa a aceitar pagamento de recarga de planos pré-pagos de telefonia móvel por meio do cartão virtual da Caixa Econômica. O benefício está disponível a usuários da Oi no Ceará que recebem o Auxílio Emergencial do Governo Federal, e para clientes da Caixa que têm o cartão. Alvo: facilitar o serviço de recarga.

Pelo andar do andor, haverá mais fatos políticos nos próximos dias capazes de ampliar as labaredas do incêndio que ameaça as instituições do País. As últimas operações da Polícia Federal em Fortaleza e no RJ e em SP são sinais de que a cena da política, que já têm tons graves, se tornarão ainda muito mais graves.