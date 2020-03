Empresários cearenses da agropecuária com Bolsonaro hoje em Mossoró

Hoje, na cidade de Mossoró, empresários cearenses da agropecuária, a convite dos ministros do Desenvolvimento Regional, o potiguar Rogério Marinho, e da Agricultura, a matogrossense Tereza Cristina, participam de evento de entrega de obras federais que terá a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Eles aproveitam a oportunidade para renovar o pedido de aceleração da obra de conclusão do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que interessa também ao Rio Grande do Norte.

Não está na programação do presidente, mas Bolsonaro poderá sobrevoar as áreas de cultivo de melão e de criação de camarão, novas fronteiras da fruticultura e da aquicultura da região Nordeste.

AMIGOS

Está bem o Governo do Ceará na foto do Agronordeste, programa criado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para desenvolver a agropecuária no semiárido nordestino.

Seu novo coordenador, o catarinense Sérgio Zen, é amigo pessoal do também agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Os dois foram colegas na Escola Superior de Agricultura da USP.

ENERGIAS

Grandes empresas construtoras brasileiras - incluindo algumas envolvidas na Lava Jato - investem, como sócias ou protagonistas, em projetos de geração de energias renováveis - principalmente eólica e solar - no vizinho Rio Grande do Norte.

Com financiamento de banco estatal.

O secretário de Agricultura potiguar, Guilherme Saldanha, diz que esses projetos são ótimos, "mas não desenvolvem o semiárido nordestino, que precisa do financiamento - muito difícil de obter - dos bancos oficiais para o cultivo de palma forrageira, que é o ouro verde da pecuária".

MULHERES

Hoje, às 19 horas, no Teatro RioMar, será entregue o Prêmio RioMar Mulher 2020.

Entre as premiadas deste ano, estão a colunista Márcia Travessoni, e a escritora Ana Miranda, referências em suas áreas de atuação.

João Carlos Paes Mendonça, controlador do Grupo JCPM e criador do prêmio, estará presente ao evento.

REVELAÇÃO

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, e Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, promoverão no próximo dia 23,às 18 horas, na Casa da Indústria, o lançamento do livro "O Cearense Revelado".

De autoria do jornalista e professor Luís Sérgio Santos, o livro é um mergulho - via DNA - que desvenda a ancestralidade dos nascidos no Ceará.

O autor é um apaixonado pelo tema e, dominando as letras, conduz o leitor a uma jornada na história.

FITOSSANIDADE

Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária e coordenador do Comitê de Fitossanidade da Confederação Nacional da Agricultura, fala hoje em Brasília sobre Limites de Resíduos de Pesticidas.

O evento, organizado pela CNA e pelo Ministério da Agricultura, será realizado no Hotel Mercure, na capital federal.

ESCURIDÃO

Toda a avenida des. Moreira, entre a Rua Beni de Carvalho e a Avenida Antonio Sales, está às escuras.

Faz já uma semana.

Moradores de lá pedem uma providência.