Empresário cearense protesta contra Portal do Contribuinte da PGR

Empresários cearenses de pequeno, médio e grande portes estão protestando contra o que chamam de acesso indiscriminado de qualquer pessoa - física ou jurídica - ao Portal do Contribuinte criado pela Procradoria-Geral do Estado.

Um empresário disse hoje a este colunista que, por meio desse acesso, "qualquer pessoa, de posse do CNPJ das empresas, pode fazer uma consulta completa e detalhada sobre a vida dessaempresa, incluindo sua dívida estadual".

De acordo com esse empresário, "tal acesso indiscriminado é altamente prejudicial às empresas, pois as informações disponíveis no Portal do Contribuinte não refletem a verdade dos fatos, escondem a imparcialidade da ferramenta e mostram números que ainda estão sendo sob análise na esfera judicial".

Ele citou o caso de uma grande empresa que que tem "ações anulatórias de débito, embargos à execução, recursos contra autos de infração e demais ações que questionam os fatos geradores, os seus valores e as suas obrigações e que, apesar de tais demandas judiciais ainda nao terem sido finalizadas, o Estado,por meio de sua PGR, permite a divulgação de números não consolidados".

Irritado e frustrado como cidadão e contribuinte e, mais ainda, como responsável pela manutenção de centenas de empregos estáveis, esse empresário considera que a divulgação - pelo Portal do Contribuinte - de dívidas que a Justiça ainda não decidiu sobre elas - "é gravemente prejudicial às empresas, pois permite que clientes, concorrentes, investidores e quaisquer terceiros procedam com essa busca sem que, efetivamente, tenham em mãos números verídicos, o que pode influencar negativamente em transações comerciiais".

Considerando a atividade empresarial algo de alto risco no Brasil, o empresário afirma ao colunista que, "embora a dívida seja efetivamente pública, as informações contidas no Portal do Contribuinte deveriam ser protegidas pelo sigilo fiscal, principalmente quando ainda não consolidadas".

Ele sugere que o acesso às informações do Portal do Contribuinte só seja possível por meio de Certificado Digital e que delas constem apenas dívidas que estão em fase de execução, sem discussão judicial, "ou que ao menos indique a informação de que a dívida está sendo questionada judicialmente pela parte".

Numa manifestação pura de protesto, o empresário finaliza, falando a esta coluna: "Do jeito que está, vão matar a galinha dos ovos de ouro. Não é possível prosseguir com a miopia dos nossos governantes, que permitem que sejamos cobrados da maneira como estamos sendo, diante de tanto emprego que nós geramos".