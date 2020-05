Empresa cearense, a Piscis, de André Siqueira, aposta no óleo da tilápia

Foi a Piscis - empresa do cearense André Siqueira - que projetou e construiu a Unidade Móvel de Processamento de Pescado usada por um time de quatro pesquisadoras da Embrapa Agroindústria Tropical, sediada em Fortaleza, e da Embrapa Pesca e Aquicultura, com sede em Palmas (TO), que fizeram um estudo técnico sobre o evisceramento da tilápia na beira de açudes do Ceará.

"Essa unidade móvel seria para prestar serviços aos tilapicultores, favorecendo a coleta das vísceras, das quais a Piscis extrai o óleo. Nosso foco era o espelho d'água do açude Castanhão, que, infelizmente, quase ficou seco no ano passado, frustrando nosso projeto", explica André Siqueira.

Agora, porém, com a recarga do Castanhão, que hoje acumula 1 bilhão m³ (sua capacidade total é de 6,5 bilhões m³), a Piscis está na expectativa de que a criação de tilápia seja retomada naquele reservatório.

Sua unidade móvel, porém, está à disposição dos tilapicultores.

A propósito: além do estudo técnico sobre o correto processamento da tilápia, as pesquisadoras da Embrapa também desenvolveram um estudo econômico sobre a aquicultura cearense, que será divulgado proximamente.

MELÃO

Na fazenda Terra Nova, de sua propriedade, em Quixeré, a Agrícola Famosa - que plantou 600 hectares de sorgo, já colhido e já ensilado - está começando a plantar a próxima safra de melão.

Serão 150 hectares cultivados dessa fruta, cuja produção será destinada à exportação.

A propósito: apesar do câmbio favorável, ainda não é possível, neste momento, estimar o tamanho da safra de melão deste ano.

Os importadores europeus - ingleses principalmente - dirão ao longo deste mês de junho quanto melão vão querer neste 2020.

DURA CRÍTICA

Vilmar Ferreira, sócio e CEO da Aço Cearense, é um crítico severo da política econômica adotada pelo ministro Paulo Guedes.

"Ele não pensa nos pequenos, cuja renda desabou e segue em queda. A suspensão temporária do aumento real do salário mínimo foi a pior e mais retrógrada decisão do atual governo. A queda de 1,5% do PIB no primeiro trimestre não teve nada a ver com a Covid-19. Terá a ver neste segundo trimestre".

Para Vilmar, a ideia de Paulo Guedes de privatizar o Banco do Brasil "é absurda", pois deixará quem produz e trabalha à mercê de "um cartel de três bancos - Itaú, Bradesco e Santander - que se juntarão para comprar o BB".

APLICATIVO

Ontem, Renata Santos - diretora comercial da BSpar - mostrou, por meio de videoconferência, para os corretores de imóveis de Fortaleza, o novo aplicativo da empresa, que contém todas as informações de cada empreendimento, incluindo os detalhes da arquitetura e do interior do prédio.

É a Tecnologia da Infrmação a serviço do setor imobiliário.

SÃO FRANCISCO

Anuncia o ministério do Desenvolvimento Regional:

Neste mês de junho, as águas do Projeto S. Francisco de Integração e Bacias chegarão em Jati, no Ceará.

Perfeito! Maravilha!

Mas elas têm de chegar mesmo é no açude Castanhão, seu destino final aqui.

O que não acontecerá em junho, mas em outubro, ou novembro ou dezembro, e se Deus conceder sua ajuda.

TROVADOR

Partiu para a vida eterna Evaldo Gouveia, um dos mais destacados nomes da cultura cearense.

Músico, cantor e,principalmente, poeta compositor de canções imorredouras, Evaldo Gouveia orgulhava-se do gentílico cearense, proclamando, por onde andava, as belezas do seu Ceará.

Os cearenses todos agradecemos por sua extensa e bela obra, pedindo a Deus que o acolha na sua morada celeste.

INDUSTRIAL

Outro cearense com larga folha de serviçosprestados ao Estado - que ontem também faleceu - foi Orlando Carneiro de Siqueira, industrial da mineração.

Ele foi presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Tranitos e do Sindibrita e sócio-fundador do Catuleve Clube de Aviação Desportiva, onde era admirado pela sua liderança.

Em 2016, recebeu a Medalha do Mérito Industrial concedida pela Federação das Indústrias do Ceará como reconhecimento por sua atuação empresarial.