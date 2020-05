Embrapa avalia: é boa qualidade da tilápia

Quatro pesquisadoras da Embrapa, duas das quais cearenses - Terezinha Feitosa Machado e Laura Maria Bruno, ambas da Embrapa Agroindústria Tropical, sediada em Fortaleza - acabam de publicar um texto técnico como produto final de um trabalho desenvolvido em parceria com duas empresas privadas, durante o qual fizeram a avaliação da qualidade microbiológica do peixe fresco (a tilápia) processado em uma unidade móvel de pescado. A conclusão foi a seguinte: "Os resultados obtidos neste estudo mostram que as amostras de tilápia processadas na unidade móvel de beneficiamento de pescado apresentam condições sanitárias satisfatórias. Esse fato demonstra que o padrão de higiene operacional adotado no processo de abate do pescado na unidade móvel atende ao que preconizam os padrões legais vigentes. Além disso, o material e a configuração utilizados na construção da unidade móvel facilitam a limpeza e a sanitização das instalações. Diante disso, recomenda-se a agilização de esforços para que se estabeleça o mais rápido possível a regulamentação para a operação de abatedouros de pequeno porte, a fim de garantir ao consumidor o direito de adquirir produto com qualidade e, ao mesmo tempo, propiciar aos produtores um meio de ampliar a capacidade de comercialização do produto". No Ceará, a tilapicultura está tomando impulso de novo: as chuvas recarregaram os açudes, onde essa atividade é mais intensa.

Alerta

Em um comunicado com o título "Alerta à Nação", o empresário Vilmar Ferreira, sócio majoritário da Aço Cearense, que é a maior importadora brasileira de aço, afirmou ontem - por meio das redes sociais - que a desvalorização do real frente ao dólar "está sacramentando a mais grave crise econômica das últimas décadas". O dólar subiu 40% em 2020.

Unifor

Com programação 100% online, a Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, promoverá - de 3 a 5 de junho - a sua tradicional Semana do Meio Ambiente. O tema deste ano abordará "A racionalidade ambiental, o diálogo dos saberes e o papel da Universidade", para o que terá, como palestrantes, convidados de destaque nacional e internacional. O objetivo do evento é fomentar, no cotidiano acadêmico, o estudo e a prática direcionados à sustentabilidade e à proteção ao meio ambiente, temas atualíssimos.

Nova campanha da cearense VSM Comunicação está no ar. Ela reforça a importância da marca e a identidade do profissional na interação com o público. É Inspirada em marcas como Coca-Cola, Samsun g e Ferrari, e chega no instante em que a comunicação é desafiada por novas formas, tecnologias e ferramentas.

Levantamento feito pelo Instituto Fiscal Independente do Senado Federal revela: o aumento da dívida pública pode trazer consequências negativas para o País durante pelo menos 10 anos. É a triste consequência da pandemia do coronavírus, agravada pelo necessário isolamento social que travou a economia.