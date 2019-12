Em 2020, agropecuária dependerá da chuva

Cerca de 100 produtores rurais cearenses de todos os portes e dos diferentes setores do agronegócio confraternizaram-se, ontem, em um sítio no Eusébio, de propriedade do agropecuarista Amílcar Silveira. Entre um espetinho de carne de frango e um gole de cerveja, conversaram sobre suas perspectivas para o próximo ano de 2020. "Tudo dependerá da chuva" - foi a unânime conclusão do grupo, a maioria do qual integrada por agricultores que produzem em regime de sequeiro, sem irrigação, ou seja, dependente 100% da divina ajuda pluvial. Os que, organizados empresarialmente, praticam a chamada agricultura moderna - utilizando tecnologia de ponta para irrigar, por gotejamento, suas culturas, produzindo alimentos para humanos e animais - estão ainda mais preocupados, porque igualmente dependem das chuvas para a recarga dos grandes açudes, hoje com menos de 4% de sua capacidade, dos quais sai a água de que precisam. Mas não só a incerteza da chuva tira o sono de quem no Ceará produz no campo. As recentes mudanças da legislação estadual - apoiadas e sancionadas pelo Palácio da Abolição - são obstáculos que desanimam o investimento aqui, estimulando-o à migração para outros estados. Pelo que esta coluna ouve de fontes da política e dos negócios, é difícil, muito difícil que esses obstáculos sejam afastados. A questão tem clara raiz ideológica contra a propriedade privada e o livre mercado. O Governo domina o voto de 39 dos 46 deputados estaduais. Nada passa no Legislativo sem o seu sinal verde.

Abatedouro

José Maria Pimenta, um agrônomo dedicado ao estudo e à solução de problemas da agropecuária cearense, manda uma mensagem ao secretário Maia Júnior: "O Ceará precisa de abatedouro, não na ZPE do Pecém, mas no sertão, onde as pessoas comem 'carne de moita', sem qualquer fiscalização sanitária. Quixadá, uma cidade importante do Sertão Central, até hoje não tem abatedouro".

Honra ao mérito

Cristiano Maia, maior criador de camarão do País, e Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil, com fazenda no Ceará, receberam, ontem, do Governo do Rio Grande do Norte a Medalha do Mérito Potiguar do Desenvolvimento Econômico. Foi em Natal, na sede da Fiern (a Fiec de lá).

Ricardo cavalcante, presidente da Fiec, está pessoalmente envolvido na organização do evento - já denominado "Almoço do Governador" - que, iniciado na gestão de Beto Studart, marca a confraternização do empresariado da indústria com o Governo do Estado. Será no próximo dia 13, no hall da Casa da Indústria.

Alô, Prefeitura!

Está uma buraqueira só a Rua Dom Expedito Lopes, no trecho entre Desembargador Moreira e José Lourenço. Esta coluna pode informar que 80% dos moradores da rua são eleitores. Mas ficou perfeito e bonito o novo asfalto da Barão de Studart, cuja sinalização horizontal deu brilho maior à artéria.