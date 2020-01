Economia cearense precisa das chuvas

Esta coluna já disse que não há outra alternativa para a economia do Ceará, secularmente dependente da água. E da água da chuva. Assim, neste 2020, ou chove ou chove. Neste momento, o maior açude do Estado - o Castanhão - guarda somente 2,70% de sua capacidade de 6,5 bilhões de metros cúbicos de água. E as águas do Pacífico estão aquecidas, o que é péssima notícia para o Nordeste Ocidental - o Ceará no meio - cuja estação chuvosa depende da posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que, para provocar chuvas aqui, deve estar no mínimo dois graus abaixo do Equador - ela está três graus acima. O engenheiro Fernando Ximenes, dono da Gram Eollic, empresa de tecnologia que trata de energia e água, entende que a tendência, neste ano, é de o Estado do Ceará ter chuvas abaixo da média histórica. Ximenes sugere que já é hora da adoção de providências técnicas para o enfrentamento de um possível colapso de água na Região Metropolitana de Fortaleza e no sertão cearense. A previsão da Funceme deverá ser, oficial e publicamente, divulgada até o próximo dia 20. Se a pluviometria de 2020 for franciscana - caso o El Niño se confirme - a indústria de alimentos e bebidas e, principalmente, a agropecuária sofrerão muito.

Incêndios

Revelam as agências internacionais que cinco milhões de hectares já foram destruídos pelos incêndios florestais na Austrália, 90% de cuja área territorial são desertos. Estranha-se que, até agora, a porta-voz oficial das ONGs ambientalistas - a menina sueca Greta Thunberg - e seu colega de cruzada Emmanuel Macron, presidente da França, se mantenham calados sobre algo que é muito maior e muito mais severo do que os incêndios que se registraram na época da seca na Amazônia brasileira e contra os quais ambos usaram à larga a mídia para protestar. A Austrália é, como o Brasil, grande produtora e exportadora de alimentos, e aí está a questão.

Que fazer?

Com R$ 790 milhões no caixa do Estado, R$ 240 milhões dos quais oriundos do leilão do pré-sal, o governador Camilo Santana tem a faca e o queijo na mão para executar obras em municípios-chave do ponto de vista político. "Mas pode, por exemplo, assegurar os recursos para a rápida conclusão da duplicação da CE-155, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém" (quase intransitável hoje), sugere um operador portuário.

Festa no BNB, que fechou o exercício de 2019 com recordes de aplicação de recursos do FNE e do Crediamigo, maior programa de crédito popular do País. E também do Pronaf - o programa da agricultura familiar - que aplicou no ano passado a montanha de R$ 3 bilhões, dos quais R$ 402 milhões somente no Ceará.

Já não se faz mais Cité como antigamente. Cité é a empresa que executa os serviços de iluminação pública em toda a cidade de Fortaleza, dando-lhe ainda manutenção. Em frente ao nº 1441 da Rua Joaquim Nabuco está queimado, há dois meses, o sensor de uma lâmpada. Por causa disso, lá, agora, tudo são trevas.