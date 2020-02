Danilo e Duna tentam em Berlim viabilizar exportação de melão do Ceará para China

Berlim (Alemanha) – Na manhã desta quarta-feira, 5, no estande do Complexo do Porto do Pecém na Fruit Logistica – maior feira de frutas do mundo, o presidente e a diretora comercial da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Danilo Serpa e Duna Uribe, respectivamente, conversaram, separadamente, com diretores das grandes empresas mundiais de navegação.

O objetivo desses encontros – revelou Duna Uribe – é encontrar uma solução para a logística de transporte que viabilize a exportação para a China – via Porto do Pecém - do melão produzido no Ceará e no Rio Grande do Norte.

“Este é o principal objetivo de nossa presença em Berlim”, disse a diretora comercial da CIPP S/A.

O primeiro a conversar com ela foi Norbert Bergmann, gerente regional da dinamarquesa Maersk-Hamburg Sud, as duas maiores companhias mundiais do transporte marítimo.

Como foi a conversa com o sr. Bergmann? perguntou este colunista a Duna Uribe. Ela respondeu: “No fim da feira (sexta-feira), eu direi”.

Depois, a reunião foi com Elber Alves Justo, diretor-presidente da MSC Mediterranean Shipping do Brasil. Mesma resposta deu Duna Uribe..

Ainda hoje, ela terá um encontro com diretores de outra gigante dos mares – a francesa CMA-CGM.