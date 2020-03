CSP elogia medidas do Governo e diz que está em linha para conter coronavírus

Em mensagem a esta coluna, a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) informa que não houve de sua parte qualquer “reação negativa às necessárias e importantes medidas anunciadas pelo Governo do Estado do Ceará para conter a disseminação do Coronavírus (Covid-19) no Estado”.

Ontem à noite, esta coluna registrou a reação de empresários industriais contra o anúncio, feito no início da noite pelo governador Camilo Santana, durante a segunda edição do CE-TV da TV Verdes Mares, segundo o qual a indústria estaria proibida de funcionar até o próximo dia 29.

Um industrial comentou que não seria possível paralisar,por exemplo, a usina siderúrgica do Pecém, cujo alto forno não pode ser desligado, da mesma maneira que aconteceria com as indústrias de cerâmica.

Posterior, decreto do governador estabeleceu as exceções, e entre elas estão a usina da CSP e outras que utiliamalto forno, as de alimento e as do setor industrial farmacêutico.

A mensagem da CSP a esta coluna “reforça ainda a importância de preservar as indústrias de exportação, que utilizam alto-forno, e de utilidade pública, como a CSP, das ações restritivas”.

E prossegue: “Somos uma indústria de utilidade pública, pois nosso processo gera energia elétrica eu é disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), assim como oxigênio que abastece a rede hospitalar do Ceará, parte do Nordeste e Norte do País. Oxigênio fundamental às Unidades de Terapia Intensiva (UTI)”.

Diz mais a mensagem da CSP a esta coluna: “A CSP está alinhada às determinações e orientações para conter o Coronavírus no Estado do Ceará, adotando todas as medidas possíveis para contribuir com o Governo e a sociedade, entre elas a adoção da modalidade de home office para empregados com atividades administrativa”.

E conclui assim: “Este é um momento novo para todos os cearenses e brasileiros, e as ações para minimizar o impacto dessa oandemia na CSP estão sendo tomadas diariamente, priorizando a vida dos seus empregados, terceiros, familiares e sociedade em geral”.

