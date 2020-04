Crise: uma lavagem de roupa suja

Na opinião de empresários cearenses que, com ouvidos aguçados, escutaram e, em seguida, analisaram para esta coluna o discurso do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pronunciado às 11 horas de ontem, e o do presidente Jair Bolsonaro, às 17 horas. Sobrou dos dois pronunciamentos uma pergunta: qual deles falou a verdade? Ambos apresentaram uma crível narrativa. O primeiro - Moro - atacou o presidente, contra o qual apresentou várias denúncias, nenhuma delas com provas, mas todas muito graves. O atacado, ao defender-se, iniciou dizendo que só agora os brasileiros estão a conhecer a personalidade do antigo juiz da Lava Jato. Pela manhã, monocordicamente, como o fez o presidente à tarde, Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal, inclusive naquelas que envolvem os filhos 01, 02 e 03. O revide do presidente também foi contundente: ele disse que Moro lhe pediu sua indicação para o Supremo Tribunal Federal. O discurso de Bolsonaro nem havia sido concluído, quando o procurador-geral da República, Augusto Aras, ingressou no Supremo Tribunal pedindo autorização da Corte para abrir inquérito para apurar o que denunciou o ex-ministro Sérgio Moro ao longo do seu discurso. Segundo o chefe da PGR, Moro acusou o presidente da República de falsidade ideológica, coação no curso do processo, obstrução da Justiça, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, denunciação caluniosa e crime contra a honra.

Para um empresário industrial, no momento grave de pandemia que o País atravessa o presidente e o ex-ministro "lavaram roupa suja". Um pecuarista, que pela manhã aplaudira Moro, achou que Bolsonaro deu boa explicação. E um agricultor resumiu: "Moro enfrentará Bolsonaro em 2022".

Sorgo

Em sua fazenda Flor da Serra, na Chapada do Apodi, o empresário Luís Girão, em parceria com a Agrícola Famosa, plantou em 100 hectares - e começará a colher a partir do próximo dia 10 de maio - sorgo das variedades Negra e Volumax. Toda essa produção será vendida aos pequenos e médios pecuaristas do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe. "Uma iniciativa abençoada por Deus: não houve a necessidade de qualquer irrigação, pois as chuvas que desabaram sobre a Chapada foram suficientes para garantir uma safra excepcional", revela Zuza de Oliveira, consultor da fazenda.

Medite

"Toas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus", diz o apóstolo João na Carta aos Romanos, 8,28