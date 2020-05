Crise: o pequeno sofre mais

Agrônomo e economista aposentado, dos quadros técnicos do BNB-Etene, José Maria Marques de Carvalho mantém-se desde o dia 19 de março em isolamento social, como determina o decreto do seu colega de profissão, o governador Camilo Santana, que está prorrogando por mais duas semanas o apelo do "fique em casa", respeitado plenamente nos bairros de melhor renda das cidades cearense - Fortaleza no meio - mas desrespeitado nos bairros de sua periferia. José Maria Marques preocupa-se, a uma só vez, com o poder devastador do coronavírus, que mata pessoas e destrói empresas e empregos em alta velocidade. Ele pede espaço para dizer ao governador que "o fechamento das feiras livres está inviabilizando os pequenos produtores rurais, que produzem cereais, frutas, verduras, pescado, carnes, ovos, leite, derivados do leite, farinha de mandioca, goma e muitos outros produtos, parte deles perecível". José Maria argumenta que o setor rural nordestino - o cearense no meio - tem uma estrutura fundiária, composta de minifúndios, "o que só agrava o problema".

Turismo

Informa Arialdo Pinho, secretário de Turismo do Estado: nenhum turista estrangeiro, em visita ao Ceará, foi infectado pela Covid-19. Em março, a KLM e a Air France levaram de volta para os seus países 7.600 turistas europeus - "e nenhum contagiado". Para o secretário, quem trouxe o coronavírus foram os cearenses que vieram da Europa e os que foram e voltaram do casamento na Bahia. Antes da pandemia, o Ceará - acrescenta - era o líder "disparado" em número de passageiros e de voos internacionais no Nordeste.

Ao vivo

Hoje, às 20 horas, haverá uma "live", reunindo no Instagram duas estrelas do Partido Novo - Fred Luz, primeiro CEO do Flamengo na fase inicial de profissionalização do rubro-negro e Geraldo Luciano, ex-executivo de M. Dias Branco e do Hapvida. Tema: os grandes desafios pós-coronavírus.

Fica! Fica!

Entidades empresariais ligadas ao agronegócio estão publicando nas redes sociais mensagens de apoio à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, cujo cargo entrou na lista de interesses dos partidos do Centrão, entre os quais o PP do tristemente famoso Valdemar Costa Neto. Há uma semana, Tereza Cristina recebeu do próprio presidente Jair Bolsonaro a mensagem de que permanecerá onde está. Foi ela quem - consertando equívocos verbais de Bolsonaro - consolidou os laços comerciais com os países muçulmanos e abriu o mercado chinês para mais carnes e frutas brasileiras. Substituir a ministra Tereza Cristina por alguém do Centrão será o mesmo que romper com a bancada ruralista, que tem mais de 200 dos 513 deputados federais. Entre as entidades que apoiam Tereza Cristina está a Associação Brasileira das Empresas Produtoras Exportadores de Frutas.

Elogios

Nos três minutos de sua fala na sessão virtual de sexta-feira da Comissão Mista do Congresso Nacional que debateu a situação fiscal para enfrentar a pandemia da Covid-19, o deputado Mauro Benevides Filho ganhou elogios do ministro da Economia, Paulo Guedes, presente a ela, e ainda salvou de uma possível demissão o secretário da Receita Federal, José Tostes, acusado de reduzir a CSLL dos bancos de 20% para 15%. "Isso foi aprovado na reforma da Previdência, no ano passado, e começou a vigorar em março. O secretário Tostes é um técnico competente e sério, e jamais propôs isso, mesmo porque entraria em choque com o seu chefe, o ministro Guedes", disse Mauro.

Mudança

Esta coluna viu, no sábado, 2, o esforço de uma septuagenária que, diante do fechamento dos salões de beleza, pintou seus belos cabelos, que começavam a reembranquecer. Meia hora depois, ela se descobriu apta para esse serviço, que custa de R$ 80 a R$ 200.