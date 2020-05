Crise: Lojistas do Ceará ganham plataforma que permitirá até o e-commerce

Na dificuldade, surge a oportunidade.

Diante da pandemia do novo coronavírus, para cujo enfrentamento o governo do Estado prorrogou até o próximo dia 20 o isolamento social e a interdição das atividades econômicas consideradas não essenciais, a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL) lançou mão da tecnologia digital para reanimar o varejo cearense, principalmente o do interior.

O presidente da FCDL, Freitas Cordeiro, disse à coluna, nesta quarta-feira, que está sendo criada uma plataforma para atender os associados das 83 CDLs filiadas à entidade.

A plataforma é o site www.lojasaki.com.br

Por meio dela, os lojistas cearenses poderão anunciar seus produtos e também praticar o e-commerce, ou seja, a venda eletrônica, o que é feito pelo computador ou pelo celular.

A iniciativa, segundo Freitas Cordeiro, é parte do plano elaborado pela FCDL para enfrentar a crise gerada pela pandemia do coronavírus. “Já pensávamos nesse plano, mas ele foi antecipado por causa da emergência pandêmica que castiga todo o País”, explicou ele.

“Toda a nossa estratégia é focada, agora, na redução das consequências da crise. Muitas empresas têm estoque para oferecer nesse mercado digital. Vamos provocar uma grande movimentação do varejo, de forma associada”, promete Freitas Cordeiro.

No site www.lojasaki.com.br é possível efetuar o cadastro e escolher uma modalidade. Na opção gratuita, a empresa poderá divulgar sua marca e um de seus produtos, além dos contatos para compra, como WhatsApp. Também é possível optar pela adesão paga. Esta será em dois níveis, um para anunciar dezenas de itens e outro para acessar o modelo de e-commerce.

O espaço para a o cliente comprar na própria plataforma de vendas e já receber em casa será lançado em breve.