Crise: a indústria sem protestos de títulos

Invisível como a do coronavírus, cresce e avança Brasil adentro - o Ceará no meio - a pandemia que está matando, sem o registro da mídia, empresas e empregos. Tentando evitar que essa letalidade alcance taxas ainda maiores do que as já registradas, o Sindicato da Indústria de Confecções do Ceará correu à Justiça, da qual obteve uma decisão liminar mandando suspender todos os protestos de títulos contra as empresas associadas àquela entidade. Ora, desde o dia 20 de março, a indústria cearense de confecções está proibida de funcionar. São dezenas de pequenas e médias empresas que deixaram, pois, de produzir, de comercializar e de faturar. O juiz Maurício Fernandes Gomes, da 35ª Vara Cível, atendendo ao apelo do Sindconfecções, encaminhado por meio do escritório Albuquerque Viana Advogados, determinou que não somente os tabelionatos, mas também os órgãos de proteção ao consumidor "se abstenham de levar a registro as solicitações de novos protestos e novas negativações até 90 dias após o retorno das atividades econômicas determinadas pelo Estado do Ceará". A sentença do magistrado abre caminho para providência semelhante de outros sindicatos da indústria, cujas empresas também estão impedidas de operar. As que sobreviverem a esta emergência sanitária - e, pelo que se vê e ouve, serão poucas - ainda terão de buscar o respirador mecânico do crédito, cujas taxas de juros, apesar de todo o discurso do Banco Central, são ainda escorchantes.

Mudança

Severino Ramalho Neto, dono da rede Mercadinhos São Luiz, disse à coluna, em tom premonitório: "Não sabemos quanto tempo durará esta pandemia, mas já temos a certeza de que os hábitos do consumidor estão mudando em alta velocidade. Todo dia nós, do varejo, aprendemos algo novo. É um verdadeiro curso de reciclagem para os supermercados e para os seus clientes, um curso que ainda está no começo".

Irrigação

Para o empresário pecuarista Luís Girão, fundador da Betânia Lácteos e um dos três maiores produtores de leite do Ceará ( os outros dois são o Grupo Edson Queiroz e a Cialne) - a agricultura irrigada terá "um ano de ouro" neste 2020. Por quê? Girão responde: "O Orós e o Castanhão acumulam 1,5 bilhão de m³ de água, o suficiente para manter a atividade agropecuária no Baixo Jaguaribe durante os próximos dois anos". Lá, na sua fazenda Flor da Serra, ele produz leite, mas cultiva, colhe e guarda - em silos subterrâneos - sorgo, capim, palma e outros volumosos que alimentam o rebanho.

Informa a operadora

A Oi Soluções foi criada com serviços profissionais de infraestrutura de telecom, automação do processo de negócio, centro de controle de serviços, gestão de ambientes e operação de data centers, além de uma fábrica de software para seus clientes do exigente mercado corporativo, diz a empresa.

Se for verdade o que está sendo revelado sobre a reunião do ministério, que, entre outros temas, tratou das divergência de Bolsonaro com Sérgio Moro, estaremos diante de uma falta total de educação doméstica das altas autoridades do Governo - as quais usaram palavrões para adjetivar ministros do Supremo Tribunal Federal.