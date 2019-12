Crediamigo do BNB para a Caixa

Que planos tem o governo do presidente Bolsonaro para o Banco do Nordeste? Esta pergunta não tem resposta, por enquanto. Mas ela é motivada por informações procedentes de Brasília, segundo as quais o Ministério da Economia deseja transferir do BNB para a Caixa Econômica Federal toda a carteira do Crediamigo - maior programa latino-americano de financiamento de mini e micro empreendedores. A justificativa é esta: "A Caixa tem agências em quase todos os municípios brasileiros, e essa capilaridade precisa de ser melhor aproveitada pelo maior banco social do País", como explicou uma fonte da CEF. Bem, tirar o Crediamigo do BNB será jogar gasolina na fogueira da política nordestina. Pior: será comprar uma briga com toda a bancada federal da região, algo que certamente Bolsonaro não desejará. O bom senso sugere: Presidente, deixe o Crediamigo e seu sucesso onde eles estão.

Fiec

Uma das metas de Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará para 2020, será a ampliação das escolas do Sesi e Senai no interior do Estado. Em janeiro, ele irá a Sobral, "onde estão as melhores escolas de ensino fundamental do País". Lá, o presidente da Fiec inaugurará uma escola para filhos de industriários do município sobralense. A indústria cearense emprega hoje mais de 300 mil pessoas.

M. Dias branco

No primeiro comunicado assinado pelo seu novo vice-presidente de Investimentos, Gustavo Theodosio, a M. Dias Branco informa que, no dia 30 deste mês, creditará R$ 85 milhões na conta dos acionistas a título de juros sobre o capital próprio na proporção de suas participações no capital social. Decisão aprovada pelo Conselho de Administração.

Um recorde

Festa no Porto do Pecém, que está fechando o ano de 2019 com mais um recorde: o embarque de duas mil pás eólicas, todas fabricadas no Ceará. As pás, que movimentam os aerogeradores, têm até 62 metros de comprimento e foram embarcadas para outros estados brasileiros e para os Estados Unidos e Europa. A Vestas fabricou 1.027 pás, a GE outras 691 e a Wobben, 282. Para a movimentação dessas mercadorias, o Porto do Pecém estruturou-se e, em parceria com os prestadores de serviços operacionais, adquiriu mão de obra especializada e equipamentos de última geração. Hoje, no retroporto, há uma área exclusiva para a armazenagem das pás eólicas. Os navios que as transportam são especiais e cada um deles pode levar 90 pás por viagem.

Amor e Paz

É Natal! Confraternizam-se as pessoas, que trocam mensagens de amor e paz. Jesus Cristo, cujo nascimento dividiu o mundo em dois períodos - o A.C e o D.C, ensina: "Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo". E ainda acrescenta: "Ame os seus inimigos, pois que vantagem há em só amar os amigos?" Santo Agostinho traduz assim a mensagem cristã: "Ame e faça o que desejar". Quem ama só deseja e faz o bem. Este colunista deseja aos seus leitores e às suas famílias um Natal feliz e cheio de amor e paz.