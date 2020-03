Covid-19: um exemplo de boa solidariedade

Quando passar - e ela passará mais cedo ou mais tarde - esta pandemia do coronavírus terá deixado bons exemplos. O da solidariedade será um dos mais destacados. Reparem: neste momento, coordenados pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), os empresários cearenses mobilizam-se para arrecadar dinheiro suficiente à compra de pelo menos 100 respiradores mecânicos - um dos mais importantes equipamentos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais públicos que prestam socorro aos infectados pela Covid-19. Até ontem à tarde, já haviam sido arrecadados mais de R$ 5 milhões.

Em Pernambuco, na semana passada, iniciativa semelhante mobilizou seus grandes empresários, que em cinco dias juntaram R$ 6,5 milhões e compraram 120 desses respiradores, logo doados à rede pública hospitalar pernambucana. O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que, com o secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto, coordena a arrecadação, elogia a disposição dos seus colegas empresários de juntarem-se ao esforço do governo cearense no sentido de “fazer prioritariamente o mais importante, salvar a vida das pessoas”.

Os líderes empresariais concordaram com a decisão do governador Camilo Santana de suspender por uma semana o funcionamento do setor industrial, “considerando que se trata de medida severa para restringir a circulação das pessoas e impedir a proliferação do vírus”. A liderança da política e da economia do Ceará dão uma prova de solidariedade e de claro compromisso social.

Mucuripe

Depois de apenas nove dias de intenso trabalho, um recorde, foi concluída quinta-feira, 19, no Porto do Mucuripe, a descarga de 38.500 toneladas de sucata a granel transportada dos Estados Unidos para a usina da Companhia Siderúrgica do Pecém. O navio Yuanning Sea, que a trouxe até Fortaleza, zarpou imediatamente depois da conclusão do descarregamento. A sucata será agora transportada para a usina da CSP, que a utilizará no seu alto-forno.

E o icms?

Lucas Neto, sócio e diretor da Hidrotintas - maior indústria de tintas do Ceará - acha oportuna a decisão do governador Camilo Santana de suspender o funcionamento da indústria cearense, com as conhecidas exceções. “Neste momento, salvar vidas é o mais importante”, diz ele. Mas Lucas Neto indaga: “Sem produção, sem venda e sem receita, como recolherei o ICMS no dia 7 de abril?” Ele e seus colegas atingidos pelo decreto sugerem o recolhimento em até 4 parcelas.

Sobe

Do presidente da FCDL do Ceará, Freitas Cordeiro: “Fechar lojas de shopping centers e de rua (...) agrava a situação dos combalidos agentes econômicos que sem receita não conseguirão honrar seus compromissos”. Ele sugere que o Governo renuncie, na crise, às obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas

Desce

Negócios acertados dois ou três dias antes da chegada do coronavírus ao Brasil começaram a ser reavaliados. Esta coluna pode revelar que, pelo menos, uma grande negociação está sendo reanalisada por uma das partes. O motivo é um só: a Covid-19 está fazendo um estrago enorme na economia