Covid-19: Hotéis de Fortaleza fecham. Um pode ser usado como hospital de campanha

Vários hotéis de Fortaleza, incluindo um cinco estrelas, já suspenderam suas atividades e assim permanecerão enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Esta coluna apurou que a rede hoteleira desta capital já demitiu mais de duas mil pessoas nos últimos 15 dias e que essas demissões prosseguirão ao longo desta semana.

A coluna apurou, também, que o hotel Luzeiros, localizado na Avenida Beira Mar, reduziu ao mínimo seu funcionamento, e seu proprietário, por meio de mensagem em uma rede social, informou que suas atividades serão mantidas de modo parcial.

A coluna apurou, ainda, que o presidente da Associação Brasileira da Indústria Hiteleira (ABIH), o cearense Manoel Linhares, está tratando com o ministro do Turismo, em Brasília, sobre a edição de uma Medida Provisória para garantir uma injeção financeira que garanta o pagamento dos salários dos funcionários dos hotéis brasileiros.

A hotelaria nacional dá emprego direto, em tempos de normalidade, a 2,9 milhões de pessoas.

Com o colapso de toda a cadeia do turismo, os hotéis, os bares, os restaurantes, as barracas de praia e as empresas aéreas também colapsaram, e para sua recuperação será necessária mesmo, e urgentemente, a ajuda do governo da União e dos estados.

Pelo menos um dos hotéis que suspenderam sua atividade em Fortaleza poderá ser usado como um hotel de campanha pela Secretaria de Saúde do Ceará. Os entendimentos entre as duas partes prosseguem, segundo revelou uma fonte do hotel.