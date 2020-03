Coronavírus: tudo começou no Meireles, a morada dos riscos

Por enquanto, a grande maioria dos casos registrados de coronavírus em Fortaleza refere-se "ao pessoal do Meireles", disse à coluna um integrante do Comitê de Crise instalado no Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará, onde com lentes de lupa o governador Camilo Santana, alguns dos seus secretários e representantes de entidades empresariais acompanham a evolução da pandemia e adotam providências para enfrenta-la.

O Meireles é a morada dos ricos, mas nesta pandemia também hospeda os riscos.

"Imagina quando essa virose invadir o Bom Jardim, o Conjunto Palmeiras, o Jangurussu, o Pirambu e a periferia de Fortaleza e das cidades do interior do Estado", acrescentou a mesma fonte.

"Foi o pessoal do Meireles que trouxe o vírus de suas recentes viagens à Europa e à Ásia", acrescentou..

Os infectados, usando planos de saúde ou não, estão sendo tratados em hospitais particulares, e é por isto que a rede pública ainda não foi demandada..

"Mas quando os casos da virose começarem a pipocar nos subúrbios da Capital e do Sertão, aí será um Deus nos acuda", acentuou a fonte.

"Para reduzir ao mínimo possível essa demanda que está por vir é que a Secretaria da Saúde, sob o competente comando do Dr. Cabeto, monta uma autêntica operação de guerra, instalando hospitais de campanha no Estádio Presidente Vargas, equipando o Hospital da Vinci e reforçando as UTIs da rede pública hospitalar", detalhe o mesmo informante..

E o levantamento da quarentena, quando se dará?, pergunta a coluna.

E a fonte responde:

"Sexta-feira (amanhã) o governador e o Comitê de Crise decidirão se suspendem, ou não, a proibição para o funcionamento das pequenas empresas, principalmente bares, restaurantes, salões de beleza, lojas de rua e shopping centers".

É grande a pressão por essa reabertura.

ABRANDAMENTO

Assinada por seu presidente, Sampaio Filho, o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Ceará (Simec) publicou ontem declaração de apoio à posição da Fiec, da Fecomércio e da Faec.

As três entidades estão a favor do abrandamento da quarentena imposta pelo Governo do Estado às atividades econômicas.

Medida que está vitimando, principalmente, as pequenas empresas.

A quarentena terminará domingo, 29.

ESCOLAS

Se a população de 49 anos para baixo - segundo disse ontem o ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta - corre menos risco de ser contaminada pelo coronavírus, por que não reabrir escolas do ensino fundamental e médio e, também, as universidades?

Seria uma ajuda valiosa para a retomada da atividade econômica.

Professores e alunos são grandes consumidores de tudo, até de corridas de táxi.

TELECONFERÊNCIA

Entidade empresarial com forte atuação no Estado, o Lide Ceará tem promovido teleconferências com várias personalidades que falam sobre a crise sanitária e econômica causada pela pandemia do coronavírus.

O último a participar da teleconferência do Lide foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior.

“Vamos sair da crise melhor do que entramos nela, aqui no Ceará”, disse o secretário aosempresários do Lide-Ceará.

REEMBOLSO

Passageiros que precisaram cancelar ou alterar seus voos por causa da pandemia relatam dificuldades na hora de remarcar as passagens ou pedir o reembolso.

Quando entram em contato com as companhias, encontram serviços de atendimento sobrecarregados e instruções pouco claras.

É sempre assim. Parece algo da cultura das empresas aéreas.