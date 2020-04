Coronavírus: Senai-Ceará manda Equipamentos de Proteção para Macapá

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Ceará enviou neste sábado, 18, para Macapá, capital do Amapá, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), incluindo cerca de dois mil protetores faciais, mil máscaras de TNT e 100 aventais.

Todo esse material será utilizado pelos hospitais públicos do Amapá no atendimento a pacientes infectados com coronavírus.

A iniciativa faz parte de uma força tarefa do Senai em diversos estados do País em parceria com as Forças Armadas para ajudar no combate ao coronavírus em todo o país.

A operação também envolveu o envio de 10 respiradores hospitalares de Belo Horizonte, que haviam sido consertados pelo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), do Senai/MG.

De Salvador, saíram 300 máscaras de proteção e outros equipamentos que irão reforçar o combate ao coronavírus em Macapá.

Com o remanejamento da malha aérea brasileira, durante o período de pandemia, Macapá está recebendo apenas um voo comercial semanal, às quintas-feiras, na linha Brasília/Macapá, Macapá/Brasília.

Além disso, a capital do Amapá não tem ligação terrestre com nenhuma outra capital brasileira.

Com a dificuldade de logística, o Senai e as Forças Armadas estão trabalhando para transportar os equipamentos que podem salvar vidas no estado.

O Senai tem realizado o conserto de respiradores hospitalares de graça, em vários estados. Os equipamentos são usados no tratamento de casos mais graves de covid-19. Até agora, o Senai consertou mais de 1.100 ventiladores pulmonares.

Quase 140 já foram devolvidos. Cerca de 500 já estão em manutenção.