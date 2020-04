Coronavírus: Pio Rodrigues adverte que a humanidade inicia uma travessia:

Poeta, compositor (grandes nomes da música brasileira já gravaram suas composições), engenheiro e empresário da construção civil (é sócio e CEO da C. Rolim Engenharia), o cearense Pio Rodrigues Neto faz um alerta, em versos, sobre o que prenuncia a pandemia do coronavírus.

“O vírus não é uma maldição. É uma lição!!! O homem parou, parou para ficar dentro de casa e de si. (...) O freio de arrumação desta lição trás um dever de casa: se você tinha respostas, mudaram as perguntas. Vem aí um novo mundo e um mundo novo. Nada será como antes. (...) Estamos iniciando uma travessia da humanidade”.

Escrito ontem, no seu isolamento doméstico, em pleno Domingo da Ressurreição de Cristo, o poema de Pio Rodrigues intitula-se “Reflexão para um Domingo de Páscoa”. Ei-lo, abaixo, na íntegra:

O mundo parou?

Não, o mundo não parou, quem parou foi o homem!!!

A terra continua a girar

O sol a nascer pro dia chegar

A lua a brilhar pra ver a noite passar

A chuva a cair

O vento a soprar

O rio a correr

A maré a mudar

De repente o homem parou!!!!

As cidades em silêncio

O ar ficou mais puro

O mar de Veneza transparente

A terra ficou calma e quieta!!!!

TUDO VIROU NADA!!!

O vírus não é uma maldição

É uma lição!!!

O homem parou

Parou para ficar

Dentro de casa e de si!!!!

Detido e contido

Tudo muda!!!

Hábitos, valores,amizades

Afetos,trabalho, lazer

Viagens, celebrações e tudo mais

O freio de arrumação desta lição

Trás um dever de casa:

Se você tinha respostas

Mudaram as perguntas!!!

Vem ai um mundo novo

E um novo mundo!!!

Nada será como antes

Sem medo que paralisa

Tenhamos curiosidade,

Senso de percepção do momento

Reflexão, profunda reflexão!!!

Nada é por acaso!!!

A lição parou

O rico e o pobre

O príncipe e o plebeu

O católico e o judeu

Parou gente de todos os credos

De todas as raças, de todas as cores

De todas as tribos e nações

De todos os continentes de forma igual

Só pra provar que

SOMOS UM SÓ!!!!

Estamos iniciando uma travessia da humanidade

Uma transformação pela dor

Que ensina mais que a alegria.

Estou grávido de um tempo de esperança

Tempo onde a terra será um grande templo!!!!

Nele o existencial prevalecera sobre o material

A pressa terá tempo para a prece

O solitário evoluirá para o solidário

O sábio substituirá o sabido

O sustento será sustentável

Onde a paz será uma conquista da justiça social!!!

Para que, enfim, o homem possa perceber

Que a coisa mais digna e bela do ser humano:

É SER HUMANO!!!!

FRÁGIL

BREVE

E PERECÍVEL COMO A FLOR!!!!



Pio Rodrigues Neto

Fortaleza Abril de 2020