Coronavírus: já arrecadados R$ 4,5 milhões para a compra de ventiladores mecânicos

Passou para a coordenação da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) – com a direta participação do secretário de Saúde do Estado, Dr. Cabeto - a campanha de arrecadação de dinheiro que empresários cearenses estão fazendo para a compra de ventiladores mecânicos que serão doados às Unidades de Terapia Intensiva (UTI) dos hospitais da rede estadual de saúde que atendem pessoas infeccionados pelo coronavírus.

Até o meio-dia desta sexta-feira, já haviam sido arrecadados R$ 4,5 milhões doados por mais de 30 empresas e, também, por pessoas físicas, segundo informou a esta coluna o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante.

“Teremos muito mais”, apostou ele em mensagem enviada à coluna.

Do grupo engajado na campanha faz parte a Construtora C. Rolim Engenharia.

Os recursos doados estão sendo depositados em uma conta bancária especial, aberta pela Fiec.

De acordo com Ricardo Cavalcante, tudo o que for arrecadado será destinado à compra de ventiladores mecânicos - um equipamento essencial nas UITs – e de outros materiais que venham a falta nos hospitais públicos que atendem os infectados pelo Covid-19.

Do grupo que coordena a campanha, fazem parte o presidente da Fiec, o secretário estadual de Saúde, um procurador do Estado do Ceará e os presidentes da Fecomércio e da CDL Fortaleza.

A campanha cerense replica uma semelhante desenvolvida por grandes empresários de Pernambuco que, em cinco dias da semana passada, arrecadou R$ 6,5 milhões e comprou 120 respiradores mecânicos que estão sendo distribuídos aos hospitais da rede pública estadual pernambucana que tratam de pessoas infectadas pelo coronavírus.