Coronavírus: Hotel Luzeiros de Fortaleza permanece em operação

Sobre nota publicada terça-feira, 31, nesta coluna, o empresário José Hugo Machado – dono da rede de hotéis Luzeiros, com unidades em Fortaleza, São Luís, Recife e Lisboa (Portugal) – informou que seu hotel em Fortaleza continuará operando, mesmo enfrentando as dificuldades causadas ao setor de turismo pela pandemia do coronavírus.

José Hugo Machado transmitiu para a coluna a íntegra da mensagem que dirigiu aos seus clientes, fornecedores e colaboradores, e que é a seguinte:

“Prezados Hóspedes, Clientes, Fornecedores e Colaboradores:

“Nós nos preocupamos com você. Temos muita responsabilidade com a saúde de todos e por isto decidimos que, neste momento tão difícil da vida do Brasil, não deveríamos fechar nossas portas. Muitas pessoas ainda necessitam viajar e, portanto, irão buscar um local para sua hospedagem. Muitas pessoas necessitarão de permanecer isoladas, para proteger a família. Muitas pessoas, com sintomas leves do vírus, necessitarão de um local para permanecer em quarentena, com higiene e alimentação adequadas. Muitas empresas que trabalham e produzem em setores essenciais não podem paralisar e seus colaboradores necessitarão de hospedagem. Temos total consciência de nossa responsabilidade na sociedade, é por isto que manteremos nossas atividades em funcionamento, ainda que parcial.

“A ocupação de nossos hotéis baixou a um patamar insignificante e, infelizmente, fomos obrigados a efetuar demissões. Outros colaboradores foram colocados em férias. E alguns poucos, ligados a setores essenciais, permanecem em atividade, com todo o treinamento necessário de prevenção e uso de equipamentos de proteção individual. Estamos enfrentando dificuldade em obter tais equipamentos e para tanto solicitamos apoio dos órgãos públicos.

Por fim, sabemos que nesse momento difícil da humanidade, não teremos ganhadores ou perdedores e somente a união nos levará a um futuro melhor”.