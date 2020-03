Coronavírus: Fiec diz que é hora de repensar o modo de ser e de fazer

O presidente da Federaçãodas Indústrias do Ceará (Fiec). Ricardo Cavalcante, disribiu na noite desta quarta-feira, 18, um comunicado aos sindicatos filiados à entidade, no qual aborda aposição da indústria diante da pandemia do coronavírus e de suas consequências econômicas e sociais.

Ele afirma apela no sentido de que "tenhamos bom senso e sigamos cumprindo com o nosso papel, mantendo as nossas indústrias ativas e altivas". E acrescenta: "Não é hora de pensar apenas em ter, mas de repensar o nosso modo de ser e de fazer, o nosso jeito de conviver e de partilhar".

A seguir, a íntegra do comunicado do presidente da Fiec:

Solidariedade implica responsabilidade recíproca, compromisso mútuo, ajuda indistinta, generosidade, entrega ao outro. Esse talvez seja o sentimento mais insurgente nos dias que ora vivemos.

O momento é crítico! Em tempos de globalização, nunca antes experimentamos situação de tamanha complexidade. O mundo inteiro clama por atitudes solidárias, tanto individuais quanto coletivas. Não é hora de pensar apenas em ter, mas de repensar o nosso modo de ser e de fazer, o nosso jeito de conviver e de partilhar.

Em situações de caos, somos provocados a nos afirmarmos como cidadãos plenos, a nos revelarmos verdadeiramente comprometidos com a sustentabilidade socioeconômica não só do nosso entorno, mas do mundo inteiro. Somos todos responsáveis, não podemos nos eximir de fazer o nosso papel.

E nesse contexto, nós industriais temos responsabilidade redobrada. Ao mesmo tempo em que precisamos manter as nossas indústrias em atividade, produzindo e entregando bens essenciais à alimentação, ao cuidado e à manutenção da vida de todas as pessoas, também precisamos zelar por aqueles que conosco trabalham, que nos ajudam a seguir em frente, a sermos úteis, necessários: os nossos colaboradores. Estes são verdadeiramente imprescindíveis!

Portanto, que tenhamos bom senso e sigamos cumprindo com o nosso papel, mantendo as nossas indústrias ativas e altivas. Que continuemos produzindo cada vez mais e melhor, agora de forma ainda mais atenta, sempre respeitando todas as autoridades de saúde, e cuidando para que os nossos colaboradores trabalhem com tranquilidade, de forma segura, e sintam que também são responsáveis.

É hora de irmos além, de nos superarmos, de afirmarmos o nosso compromisso ético com o conjunto da sociedade. Que sigamos firmes!

Ricardo Cavalcante

Presidente da FIEC