Coronavírus: China suspende importação de mármore e granito do Ceará

Por causa do coronavírus, a exportação de mármores e granitos do Ceará começa a ser prejudicada.

O presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), Carlos Rubens Alencar, informou a esta coluna que importadores da China, onde a epidemia começou, com epicentro na cidade de Wuan, suspenderam, no Porto do Pecém, o embarque de 2.800 metros cúbicos de rochas ornamentais que se destinavam a uma empresa chinesa que lhes agregaria valor.

Dos 3 mil metros cúbicos contratados, foram embarcados apenas 800 metros cúbicos.

A China é hoje o segundo maior comprador das rochas ornamentais extraídas do chão do Ceará.

O primeirio é a Itália, onde o coronavírus chegou e avança em alta velocidade pelo Norte daquele País, onde estão Milão e Veneza, dois dos principais destinos dos turistas cearenses..

Rubens Alencar disse que a epidemia do coronavírus poderá adiar ou mesmo cancelar o Salão de Móveis de Milão - a maior feira de móveis do mundo - marcado para o período de 21 a 26 de abril. Dessa feira, tradicionalmente participam empresas brasileiras de mármores e granitos - as do Ceará no meio..

Também por causa do coronavírus, já foi transferida para junho a maior feira mundial de rochas ornamentais, marcada para 15 a 19 do próximo mês de março, na cidade chinesa de Xiamen.