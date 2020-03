Coronavírus: cearense quer fazer contêineres para abrigar ambulatórios médicos

Este colunista conversou na manhã deste sábado com o empresário Ricard Pereira, dono da Locsul – uma indústria metalúrgica com fábrica no Distrito Industrial de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

“Se for do interesse da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a Locsul está pronta para produzir contêineres de 20 a 40 pés que podem ser usados, em Fortaleza e no interior do Estado, como ambulatórios de saúde nesta emergência sanitária causada pelo coronavírus”, disse Ricard Pereira.

Segundo ele, sua empresa já fabrica esse tipo de contêiner para as empresas da construção civil, que os utilizam como posto de atendimento médico ou como escritório docanteiro de obras.

“No tempo da construção da usina siderúrgica do Pecém, produzimos muitos contêineres de 15 a 30 metros quadrados de área, que foram usados, também, como ambulatórios médicos, com todas as instalações elétricas e hidráulicas e com os equipamentos necessário ao trabalho dos profissionais de saúde”, revelou Ricard Pereira.

Dependendo da quantidade e do esforço de mão de obra que se fizerem necessários, ele adiantou, poderão ser produzidos até quatro contêineres a cada 15 dias. O custo de produção de cada um varia de R$ 40 e R$ 50 mil.

Ricard Pereira considera que, diante das necessidades crescentes de atendimento à população por causa da pandemia do Covid-19 – incluindo a campanha de vacinação contra a gripe que começará segunda-feira, 23 – a opção por esse tipo de contêiner “é uma saída rápida, pois ajudará no enfrentamento do problema, uma vez que, nesses contêineres, o atendimento das pessoas é individualizado, evitando aglomerações”.