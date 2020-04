Coronavírus: Camilo ampliará o isolamento em mais uma semana, no mínimo

Esta coluna apurou nesta quarta-feira, 15, junto a uma fonte do Palácio da Abolição que o governador Camilo Santana prorrogará por mais uma semana, no mínimo, a validade do seu decreto que impôs o isolamento social – todos em casa – e proibiu atividades econômicas, com exceção das consideradas essenciais.

O isolamento social está previsto para terminar na próxima segunda-feira, dia 20, segunda-feira.

Ontem à noite, falando por vídeo conferência com diretores do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon), o ministro da Saúde, Dr. Cabeto, anunciou que a pandemia do coronavírus chegará ao pico no vindouro mês de maio, quando o número de óbitos, somente em Fortaleza, chegará a 250 por dia.

Esta revelação do secretário da Saúde assustou os empresários da construção civil - que imaginavam reabrir seus canteiros de obra na próxima semana - e deverá embasar a decisão do governador de ampliar por até mais 15 dias o isolamento social.

A fonte do Palácio da Abolição, com acesso direto ao governador, explicou que o isolamento social tem dificuldade de ser cumprido na periferia da capital e em cidades do interior do Estado.

Mas, em Fortaleza, já se uniram a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que estão desde hoje percorrendo os bairros da cidade, instruindo a população a evitar aglomerações e a permanecer em casa.

O isolamento tem o claro e correto objetivo de evitar a propagação do coronavírus, ao mesmo tempo em que o governo investe na melhora da estrutura de saúde pública, principalmente a hospitalar.