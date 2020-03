Atenção! O BNDES anunciará neste domingo, 22, às 15 horas, un conjunto de medidas emergenciais para mitigar os impactos causados pela pandemia do coronavírus na economia e na sociedade brasileiras.

O anúncio das medidas será feito por meio de uma "live" no Canal do BNDES no Youtube, cuio endereço éwww.youtube.com/bndes