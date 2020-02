Coronavírus atrasa a exportação de melão do Ceará para a China

Berlim (Alemaha) - A exportação de melão do Ceará para a China vai atrasar. E a culpa é do coronavírus e de suas graves consequências, uma das quais é a determinação do governo chinês de probir viagens de chineses para o exterior.

Este colunista conversou na noite desta terça-feira, 4, com o empresário Luís Roberto Barcelos, sócio da Agríola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil.

Por causa da restrição imposta pelo governo de Pequim e também pelas companhias aéreas que suspenderam seus voos ligando a China à Europa, foram canceladas as reuniões que ele teria amanhã, quarta-feira, 5, e depois com importadores daquele País, cujo mercado consumidor foi aberto para o melão brasileiro..

Barcelos acrescentou que Carlo Porro, também sócio e diretor comercial da Agrícola Famosa, receberá representantes dos importadores chineses no Chile, com os quais tratará sobre a exportação do melão cearense e potiguar..

Por causa disso, Luís Roberto Barcelos cancelou sua presença na Fruit Logistica, delegando a Carlo Porro a missão de reunir-se com os enviados dos chineses.

Barcelos adiantou a este colunista que, com relação à logística de transporte para o envio dos melões do Ceará e do Rio Grande do Norte para a China, nada está decidido, ainda..

"Continuamos na estaca zero", afirmou ele, acrescentando que as companhias de navegação ainda não lhe ofereceram uma logística que atenda aos interesses da Agrícola Famosa e dos demais produtores nordestinos de melão.

Como a vida útil de um melão é de 40 dias e como uma viagem do Porto do Pecém ao mais próximo porto chinês dura 30 dias, "teremos de estabelecer uma logística que permita uma viagem marítima em 30 dias. É neste sentido que estamos a trabalhar junto às compamhias de navegação. Por enquanto, não há novidade, pois nada se resolkveu, ainda, disse Barcelos".

Ontem, a direção da Fruit Logistica exigiu dos mais de 75 mil inscritos para a feira uma declaração de que não teve, nos pultimos 14 dias, contato com pessoas residentes na província de Hubei, epicentro da epidemia.