Coronavírus atinge o mercado de energia

Por causa da pandemia do coronavírus, entrou em parafuso, também, o mercado livre de energia elétrica, onde, antes desta crise, o seu preço girava em torno de R$ 415 o MW/h. O Covid-19, em todos os estados e suas capitais e grandes cidades, paralisou quase totalmente a indústria e o comércio - com alguns setores excetuados - e ainda quase todos os serviços, incluindo, principalmente o turismo. Consequência: o consumo de energia caiu 50%, segundo os especialistas. Por isto, hoje, no mercado livre (onde está quem compra energia diretamente dos geradores ou dos comercializadores, pelo menor preço) e no mercado cativo (onde estão os que compram a energia das concessionárias de distribuição), há um excesso de oferta, razão pela qual o preço da energia desabou para R$ 270 por MW/h (preço de ontem, quarta-feira).

Onde há boa parceria entre as comercializadoras e as empresas contratantes, as negociações - por causa da inesperada redução do consumo- têm dado bons resultados. Onde há discórdia, os casos estão indo à Justiça. A propósito: a Cagece migrou para o mercado livre de energia. Desde ontem - e até dezembro, quando haverá nova licitação, dessa vez para um contrato de quatro anos - a Empresa de Água Esgoto do Ceará consome energia fornecida pela pernambucana Kroma, que venceu concorrência há três meses. A Kroma é a mesma que, em parceria com empresa norueguesa, implanta projeto de geração solar em Quixeré. A coluna apurou que essa migração reduzirá a conta de luz da Cagece em 30%.

Quando?

Presidentes das entidades empresariais do Ceará - Fiec, Fecomércio, Faec, FCDL e CDL - reuniram-se ontem com executivos da superintendência regional da Caixa Econômica Federal com os quais trataram de um só tema: como e quando chegarão às empresas as linhas especiais de crédito criadas pela CEF para esta emergência econômica causada pela pandemia do coronavírus. A Caixa editará hoje um manual. Reuniões idênticas serão feitas com o Banco do Brasil e o BNB.

Alô, alô!

Por causa do coronavírus, baixou o espírito de solidariedade nas empresas de telecomunicações. A operadora Oi está desbloqueando os serviços interrompidos por inadimplência, postergando em 15 dias o pagamento da conta de abril e parcelando em até 10 vezes as contas com 90 dias de atraso.

Hoje, das 12 horas às 14h30, o Lide-Ceará, que reúne líderes empresariais do Estado, promove debate com o presidente da C&A no Brasil, Paulo Correa. Serão debatedores Edson Queiroz Neto, Beto Studart, Deusmar Queirós, Ivo Machado e Lúcio Carneiro. Tudo por videoconferência, mas para associados e convidados.

Há o lado mais triste e doloroso da Covid-19: a impossibilidade do último adeus a quem é vítima dele. Para evitar a propagação do vírus, o corpo tem de ser, imediatamente, envolvido em um saco plástico, que é lavado com álcool-70%. O caixão é lacrado, não pode ser aberto e deve ser logo enterrado ou cremado. Oh!!!