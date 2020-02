Congresso precisa já aprovar as reformas. Mas há dinheiro no meio do caminho

Sob o olhar apreensivo dos agentes econômicos, está em plena execução o projeto de tirar do Palácio do Planalto o presidente Jair Bolsonaro.

Com substancial ajuda do próprio - que peca pela verborragia e pela incapacidade de antecipadamente prever as consequências do que diz e faz - o projeto avança e mobiliza a oposição e sua ideologia, além de boa parte da grande mídia, também interessada nesse objetivo.

Por enquanto, as instituições funcionam a pleno, não existindo vestígios que possam ameaçar a democracia, a não ser os espalhados pelos que pretendem o quanto pior, melhor.

A questão central é o Orçamento Geral da União para este exercício.

O Parlamento quer apropriar-se de R$ 30 bilhões que o Executivo pretende investir em obras de infraestrutura.

Mais uma vez, pois, o motivo da briga - o dinheiro - é da tradição parlamentar, principalmente em ano eleitoral como é este 2020.

O Congresso Nacional tem uma reforma tributária em tramitação e terá outra - a administrativa, a ser encaminhada pelo Executivo - para debater e votar neste semestre.

A sociedade espera que ambas sejam aprovadas antes da eleição de outubro.

É pedir o mínimo.

Sementes

Está submetida à Consulta Pública pelos próximos 45 dias a Portaria 42, do Ministério da Agricultura, contendo a proposta de Decreto regulamentando a Lei que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas.

As sugestões, tecnicamente fundamentadas, devem ser apresentadas no formato planilha editável e devem ser enviadas para o e-mail consultapublica.Cgsm@agricultura.Gov.Br

Veterinários

Por falar no Ministério da Agricultura: ele promoverá de 10 a 13 de março, em Fortaleza, curso de atualização para médicos veterinários dos serviços de inspeção dos estados, municípios e consórcios públicos da região Nordeste.

Segurança

Pelo andar da carruagem, policiais da PM e do Corpo de Bombeiros, amotinados em quartéis da corporação, obterão, ao final dos entendimentos, melhoria salarial, pagamento dos dias de paralisação e, também, anistia.

Se a GLO fosse para valer, os quartéis ocupados já teriam sido retomados.

Saneamento

Já aprovada pelo Senado, a proposta do Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico será apreciado pela Câmara dos Deputados a partir da próxima semana.

A proposta prevê a privatização dos serviços de distribuição de água e tratamento de esgotos nas cidades brasileiras.

Uma dura batalha.

CE-155

Segue muito devagar a obra de duplicação da CE155 - estrada que liga a BR-116 ao Porto do Pecém.

A culpa é das pesadas chuvas que seguem caindo sobre toda a extensão da rodovia, que é vital para a economia do Ceará.

É por ela que vão e vêm as mercadorias que o Estado exporta e importa.

Conclusão sem previsão