Concluída a inspeção do melão para a China

Foi concluída ontem a inspeção técnica que uma equipe da Administração Geral de Aduana da República Popular da China fez nas fazendas que produzem melão na área livre da mosca da fruta no Ceará e no Rio Grande do Norte. Era a última providência que faltava para o início da exportação do melão cearense e potiguar para o mercado consumidor chinês. Agora, é só aguardar a autorização do Governo da China para que comecem os embarques da fruta, que podem ser feitos pelos portos do Pecém e de Natal.

O time chinês foi acompanhado por uma equipe de técnicos da Adagri. Ontem, a programação de inspeção foi encerrada em Icapuí, na fazenda da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do Brasil. Eles foram recebidos pelo sócio e diretor de produção da empresa, Roberto Barcelos, que celebrava seu aniversário. Na véspera, eles inspecionaram o Posto de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Ceará, em Aracati, onde há uma barreira sanitária, e o Laboratório de Controle de Pragas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), em Mossoró.

Hoje à noite, eles retornarão a Pequim. Sílvio Carlos Ribeiro, secretário Executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disse à coluna que o início da exportação de melão para a China vai dobrar, no curto prazo, a área plantada de melão no Ceará, “assim como dobrará o número de empregos na fruticultura”.

Calçados

Informa a Abicalçados: em 2019, o Ceará exportou 38,4 milhões de pares de calçados (menos 6,2% em relação a 2018), o equivalente a US$ 232 milhões (menos 7%). Brasil, como um todo, exportou 144,5 milhões de pares de calçados, gerando receita de US$ 967 milhões. Ou seja, 7% a mais do que o exportado em 2018. Causa: o câmbio valorizado, o que, incrivelmente, não beneficiou a indústria calçadista cearense.

Veganos

Pesquisa do Ibope apurou que 14% da população brasileira declaram-se vegetarianos (não comem carne) ou veganos (não consomem produtos de origem animal). É um público que cresce também no Ceará. Pensando nele, a rede Supermercado Pinheiro abriu, em sua loja da Monsenhor Tabosa, a seção Onda Verde, com mais de 200 itens destinados aos veganos. Alexandre Pinheiro, diretor comercial da rede, diz que a ação é uma maneira de fidelizar a nova clientela.

Sobe

Na Fazenda Famosa, em Icapuí, onde é cultivado o melão cearense exportado para os EUA, Canadá, Europa, Oriente Médio e, a partir de fevereiro, para a China, já choveu, neste janeiro, o equivalente a 195 milímetros. Duas vezes o volume anual de chuvas em Israel. Aqui no vizinho Eusébio, 156 milímetros.

Desce

Por que a empresa responsável pela iluminação pública de Fortaleza não gosta de quem mora na rua Joaquim Nabuco, entre a Pe. Antônio Tomás e a Torres Câmara? Há quase dois meses está queimado sensor ou a lâmpada do poste em frente ao número 1441 daquela rua. Os moradores e eleitores pedem providência.