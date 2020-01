Complexo do Pecém depende da CE-155

Há uma pedra gigantesca no meio do caminho da duplicação da CE-155 - a estrada que liga a BR-222 ao Porto do Pecém e ao seu complexo industrial, incluindo a ZPE. É um monólito para cuja remoção será exigida uma decisão de estadista: ou a duplicação se faz segundo a melhor técnica da engenharia rodoviária - incluindo a ampliação da faixa de domínio para permitir a livre circulação dos veículos especiais que transportam pás eólicas de comprimento que já chega a 84 metros - ou virá, em pouco tempo, uma nova frustração. O projeto da obra está errado, ponto. E precisa de ser mudado, o que exigirá o tempo da "burrocracia" estatal para uma nova licitação. O Ceará tem engenheiros doutores, especialistas na implantação, na manutenção e no gerenciamento de pavimentos - que eles sejam consultados! O Complexo Industrial e Portuário do Pecém - do qual faz parte a única ZPE em funcionamento no Brasil - é a joia da coroa da economia do Ceará, razão por que exige uma rodovia de acesso de padrão internacional, a começar pelo seu pavimento, ainda não definido entre o rígido, de concreto, e o flexível, de asfalto. A reunião de quarta-feira, 29, na Fiec - convocada pelo seu presidente Ricardo Cavalcante - só ampliou as dúvidas a respeito do que se está fazendo e do que poderá vir a ser feito. Enquanto a dúvida prospera, consolida-se a certeza de que a duplicação da CE-155 é um assunto de estado e como tal deve ser tratado e solucionado. A Fiec faz sua parte - afinal, a indústria que exporta e importa é a mais interessada nesse desiderato.

Pás eólicas

Alô, autoridades do Porto do Pecém! A Aeris Energy - cuja fábrica de pás eólicas se localiza na geografia da CIPP S/A - anuncia: antes do fim deste ano, estará embarcando 15 pás de 84 metros de comprimento por dia. Por dia!

Caucaia

Novidade em Caucaia, cujo governo tem agora uma Agência de Desenvolvimento Econômico, chefiada por Adelina Feitosa, e um novíssimo menu de incentivos fiscais, por meio dos quais tenta atrair novos investimentos para o Município. Caucaia, que estava perdendo terreno para outros municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, agora já oferece, além dos incentivos, segurança jurídica para o empreendedor, o que pode ser entendido como uma boa vantagem comparativa. Atrair novos investimentos é tarefa difícil.

Ousadia e pioneirismo são marcas do cearense: a Minalba - uma das marcas do Grupo Edson Queiroz - tornou-se ontem a primeira água mineral natural do País a ser envasada em latinha de alumínio 100% reciclado. O consumidor de águas tem agora um novo produto já vendido, em primeiro lugar, para os brasileiros do Rio.

Opinião De Marcelo Maranhão, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros (Fetrans) do CE, PI e MA: "O projeto de duplicação da CE-155 já está superado e precisa de imediata revisão, pois não prevê o transporte e a movimentação das gigantescas pás éolicas, com 84 m de extensão". Correto!