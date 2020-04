Compex arremata por R$ 3,4 milhões Cais Pesqueiro do Mucuripe

Por R$ 3,4 milhões, que serão pagos ao longo de 20 anos – tempo de duração do contrato – a empresa cearense Compex Indústria e Comércio de Pesca e Exportação Ltda arrematou a retroárea do Cais Pesqueiro do Porto do Mucuripe, em Fortaleza.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela Compania Docas do Ceará (CDC), que promoveu o pregão eletrônico.

O Cais Pesqueiro tem área de 11,9 mil metros quadrados e será agora destinada à implantação de uma indústria de beneficiamento de pescados, de acordo com o que prevê o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) do Porto de Fortaleza.

A Compex assinará o contrato com a Companhia Docas no próximo mês de março.

Para a diretora-presidente da CDC, Mayhara Chaves, o pregão eletrônico de uma área não operacional reforça a estratégia de gestão da companhia, que é dar destinação às áreas ociosas sob sua gestão, além da geração de novos postos de trabalho.

“Reiteremos que este foi mais um passo importante dado pela diretoria da CDC, que busca fazer o melhor uso das áreas sob sua gestão, fazendo com que a companhia trabalhe mais focada no negócio, que é a movimentação de cargas”, disse Mayhara.

A Compex, segundo a CDC, atendeu todos os pré-requisitos do Edital de Licitação, anteriormente previsto para acontecer no dia 27 de março e prorrogado para o dia 02 de abril devido ao decreto de isolamento social do Governo do Estado, sem que houvesse prejuízo aos participantes.

A empresa apresentou o Plano Básico de Implantação (PBI), que prevê, entre outras coisas, a estimativa de produção e estudos ambientais.