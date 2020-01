Com China, melão tem um futuro promissor

Ilimitado é o futuro próximo da cultura do melão cearense. Agora, com a abertura do mercado chinês para o melão produzido no Leste do Estado - uma área livre da mosca da fruta - ficará faltando, apenas, a oferta de água. A Itaueira Agropecuária, dona de uma extensa área de terreno na geografia de Aracati, às margens do Canal do Trabalhador, produziu e exportou - para a Europa, EUA e Canadá - seus melões "Rei". Aí, por causa da baixa pluviometria que secou os açudes Banabuiú, Orós e Castanhão, de onde vinha a água que irrigava sua plantação, a empresa da família Prado foi obrigada a transferir sua produção para o Piauí e a Bahia. Tudo o que a Itaueira produz nesses dois estados é consumido pelo mercado interno brasileiro. A única área livre da mosca da fruta - e por isto mesmo autorizada a exportar a produção - é a geografia que junta o Leste cearense e o Oeste potiguar. Quando, e se, a oferta hídrica for restabelecida, a Itaueira voltará a produzir - e a exportar, também para a China - o seu melão. Neste momento, o que vale é celebrar a decisão dos governos do Brasil e da China: o primeiro abriu seu mercado para a pera chinesa; a segunda fez o mesmo para o melão brasileiro cultivado no CE e no RN. A China é o maior produtor mundial de melão, mas é também o seu maior consumidor. O que ela produz não é suficiente para atender à demanda interna. Há, pois, um oceano de oportunidades a ser aproveitado pelos produtores cearenses e potiguares de melão. Se neste 2020 a chuva recarregar os grandes açudes, a área de produção do melão cearense será multiplicada por dois no primeiro momento, e por três ou quatro, no médio prazo. Em cada novo hectare cultivado, nascerá um novo emprego.

Em ação

Romildo Carneiro Rolim, presidente do Banco do Nordeste, falará segunda-feira, 27, para os diretores e conselheiros do Amigos em Ação, um movimento que, reunindo 1.700 empresários cearenses, promove, anualmente, uma campanha de arrecadação de alimentos distribuídos, no Natal, para entidades caritativas, como o Lar Torres de Melo, a Santa Casa de Misericórdia e a Toca de Assis. Ele abordará as perspectivas econômicas para o Nordeste em 2020. Será no auditório da Alessandro Belchior Imóveis.

Sesi-Senai

Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante promete: neste ano, começa a construção da escola Sesi-Senai em Sobral.

Vem aí nova loja da rede Supermercado Pinheiro na Avenida Antônio Sales. A empresa dos irmãos Bosco e Honório Pinheiro abrirá na 2ª feira, 27, as inscrições para a contratação dos 130 novos funcionários de sua nova unidade. Inscrição: Sine, na Rua Assunção, 699, no Centro, com RG, CTPS, CPF e caneta preta ou azul.

Impressiona como as empreiteiras cearenses, com as poucas exceções, não planejam corretamente suas obras. Neste momento, há um nó no trânsito de veículos que demandam o Aeroporto Pinto Martins. Obras no viaduto do Makro e no da Alberto Craveiro confundem motoristas e irritam turistas e residentes. Lamentável!