Com CD na Br-116, Frutas Doce Mel cria mais emprego

Berlim (Alemanha) - Exclusivo! Até o início de março, será aberto na BR-116, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Centro de Distribuição (CD) da Frutas Doce Mel, maior empresa distribuidora de frutas da Região Nordeste.

Sediada em João Pessoa, ela tem estreita ligação com os fruticultores e supermercadistas cearenses.

O CD da empresa - fundada pelo empresário Roberto Cavalcante e hoje dirigida pelos filhos Rodrigo e Roberto Júnior - abastecerá toda a sua rede de clientes localizada no Nordeste Ocidental e também na Região Norte do País.

As obras de construção do CD já foram finalizadas; agora, a Doce Mel trabalha, na velocidade do frevo, para instalar a sua moderna estrutura de armazenamento (refrigerado).

O CD dará emprego a cerca de 100 cearenses já em treinamento.

Rodrigo e Roberto Cavalcante estão, mais uma vez, em Berlim para a Fruit Logistica,maior feira de frutas do mundo

No Espaço Brasil, coordenado pela Abrafrutas em parceria com a Apex, os dois jovens irmãos receberão não apenas seus atuais clientes europeus, "mas também os novos, aos quais apresentaremos nossas novas marcas e produtos".

Eles observam que há na Europa uma tendência de aumento do consumo de mamão Formosa e Papaia, produto que a Doce Mel produz em suas próprias fazendas na zona da mata da Paraíba.

Na sua opinião, o câmbio e a estabilidade da economia estão a contribuir para o aumento das exportações de frutas para o mercado europeu.

Vocês exportarão também para a China? Resposta dos irmãos Cavalcante: "Devagar com o andor. Nosso foco é o mamão. Para exporpar para a China, será necessário muito estudo desde a produção à logística de transporte. A China fica muito longe do Nordeste".

A Doce Mel é a empresa que distribui o melão "Rei" da cearense Itaueira Agropecuária em grande parte da Região Nordeste.

Bombando

Impressionante é a capacidade midiática do empresário Patriolino Dias, novo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE). Na véspera de sua posse, ele concedeu entrevista exclusiva a todos os órgãos de imprensa de Fortaleza e, também, às mídias sociais. Se depender dele, a Construção civil vai bombar neste 2020.

Demorado

Alô, Fraport! Domingo, 2, havia só um "scanner" de bagagens em operação no setor de embarque internacional. Italianos e portugueses eram os mais irritados com a demora.

Duna Uribe, diretora comercial da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, está desde ontem em Berlim. Ela e Danilo Serpa, presidente da Cipp S/A, têm uma agenda de reuniões hoje e amanhã na Fruit Logistica. Uma delas, com Luis Roberto Barcelos, CEO da Agrícola Famosa

Há um preconceito contra os chineses por causa do coronavírus. Em Lisboa, segunda-feira passada, no Mercado da Ribeira, ponto de visitação obrigatória dos turistas pela beleza e sabor do lugar, as pessoas, com medo de contágio, faziam questão de afastar-se deles. Cheio de dinheiro, o turista chinês "está nem aí"