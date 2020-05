Com apoio do Exército, Fraport faz sanitização do Aeroporto de Fortaleza

Em parceria com o Exército brasileiro, aempresa alemã Fraport, que administra o aeroporto internacional de Fortaleza, promoveu nesta semana a sanitização da Estação dePassageiros do terminal aeroportuário.

A operação foi executada por 50 militares do Exército.

Foram desinfectados as áreas de check-in, salas de embarque e desembarque, esteiras de bagagens, praça de alimentação e espaços utilizados por órgãos federais, entre elas a Polícia Federal e a Receita Federal.

O trabalho durou cerca de 5 horas e foi realizado entre as 23 e as 4 horas, por ser um horário de baixo fluxo de pessoas, o que facilitou a boa condução da ação e a correta e segura aplicação dos produtos químicos.

“Estamos fazendo o nosso melhor e seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde e órgãos reguladores de forma a oferecer um ambiente confortável e adequado para a circulação dos passageiros. E, neste momento, agradecemos às equipes que vieram se somar aos nossos esforços de cuidar do Terminal de Passageiros do Fortaleza Airport”, afirmou Andreea Pal, presidente da Fraport Brasil.

Além da rotina usual de limpeza e higienização, intensificada neste momento, desde o início da pandemia ações complementares foram adotadas pela Fraport.

Sinalizações que reforçam as recomendações feitas pelas autoridades sanitárias brasileiras, como o uso de máscaras e marcadores de distanciamento seguro foram afixados, bem como alertas sonoros e em vídeo sobre as formas de prevenção e sintomas da Covid-19 estão sendo veiculados nas mídias do Terminal.

Também foi disponibilizado álcool em gel nas áreas de grande circulação de pessoas, organizada uma área de quarentena para casos suspeitos, o posto médico foi disponibilizado para atender emergências em saúde pública e barreiras sanitárias - por meio da medição da temperatura dos passageiros no desembarque - são realizadas em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.