Cid diz a empresários que não tem nem quer prestígio com Bolsonaro

Ouvido atentamente por 23 empresários cearenses do agronegócio, com os quais almoçou nesta segunda-feira, 16, em Fortaleza, o senador Cid Gomes (PDT) afirmou que não está otimista com o Brasil, citando como “insustentável” o quadro fiscal do País.

“Há um nó cego nas contas públicas. A União está a precisar de 14 meses (de arrecadação) para pagar 12 meses. E ainda há a dívida interna que já chegou a 80% do PIB”, disse o senador cearense, que tirou licença de quatro meses para cuidar da organização do seu partido com vistas às eleições municipais de 2020 no Ceará”.

Ele confessou que torce pelo Brasil, mas deixou claro aos empresários que não acredita no êxito do governo do presidente Bolsonaro. “Não tenho prestígio nenhum, nem quero ter, com o governo Bolsonaro”, afirmou Cid Gomes, acrescentando que é, de formação, um social democrata, razão por que é contra “a política neoliberal” executada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Sou contra a privatização da Eletrobras, pois ela mexe com o regime de águas do País”, referindo-se, principalmente, ao caso do rio São Francisco, cuja cascata de barragens, que inclui Sobradinho, é um ativo da Chesf, uma das empresas do grupo Eletrobras.

Cid confessou que está “ingressando no setor da floricultura” e pediu ao empresário Gilson Gondim, um dos grandes exportadores cearenses de flores ornamentais, “algumas dicas para a minha orientação”.

Neste momento, ele disse que está fazendo no seu sítio na serra da Meruoca, “hidroponia com alface, rúcula e tomate, mas pensando em cultivar rosas do deserto”.

O senador pedetista também revelou que tem uma vocação pecuária, herdada do falecido pai, o ex-prefeito de Sobral José Euclides Ferreira Gomes. “Meu próximo plano é juntar 10 matrizes leiteiras para fazer queijo camembert”.

A serra da Meruoca está localizada a 610 metros acima do nível mar, clima propício para a floricultura e também para a pecuária de leite.

Cid Gomes afirmou que, pelos próximos quatro meses, estará dedicado ao trabalho de consolidar o seu partido, o PDT, ampliando as alianças com outros partidos no maior número de municípios possível.

E assegurou que não trocará seu domicílio eleitoral, que permanecerá em Sobral, descartando qualquer possibilidade de tornar-se candidato a prefeito de Fortaleza em 2020.