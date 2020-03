Chuvas: açude Castanhão já acumula 501 milhões de m³ de água

As chuvas intensas que estão desabando há vários dias sobre a Região do Cariri, no Sul do Ceará, estão causando enchentes no rio Salgado, principal afluente do rio Jaguaribe.

Esta coluna ouviu do presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, que o açude Casanhão, o maior reservatório do Ceará, no qual desagua as águas do rio Salgado, está acumulando neste momento 501 milhões m³, o que significa 7,4% de sua capacidade total, que é de 6,5 bilhões m³.

É uma boa notícia para a agropecuária do Estado, principalmente para os pequenos, médios e grandes produtores do Baixo Jaguaribe, que usam a irrigação para a produção de alimentos para as pessoas e para o gado leiteiro.

Na Funceme há uma boa expectativa de que, se as chuvas no Cariri continuarem caindo, o Castanhão poderá chegar logo aos 15% de sua capacidade, o que garantirá água para o abastecimento das cidades e, também, para a irrigação por todo este ano este ano.

Há otimismo junto aos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, os quais admitem que, se as chuvas persistirem com a mesma intensidade com que caíram ontem e hoje no Cariri, o Castanhão poderá alcançar até 30% de sua capacidade.

Mas a Funceme, que também está otimista, prefere não falar sobre hipóteses.