China abre o mercado para uva brasileira

Diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Eduardo Brandão disse a esta coluna que, em 2019, a fruticultura brasileira cresceu 6% em valor e 16% em volume em relação a 2018. Sem incluir a castanha-de-caju, o Brasil exportou em frutas o equivalente a US$ 860 milhões; com a castanha, esse valor alcança US$1,018 bilhão. Brandão - que está na Abrafrutas por indicação do empresário Carlos Prado, que em 2014 liderou o movimento que rachou e sepultou o antigo Instituto Brasileiro de Frutas (Ibraf) - está otimista em relação ao futuro próximo da fruticultura brasileira. "Depois de conquistarmos a abertura do mercado chinês para o melão brasileiro, estamos agora trabalhando para o início da exportação da nossa uva para a China, o que deverá acontecer até o fim deste ano, com um detalhe relevante: sem qualquer contrapartida da nossa parte", revelou Eduardo Brandão, acrescentando que também foi aberta a negociação para a exportação da uva brasileira para a Coreia do Sul e de abacate para os Estados Unidos. A Abrafrutas, presidida por Luís Roberto Barcelos, sócio da Agrícola Famosa, tem hoje 72 empresas associadas - que respondem por 90% de todas as frutas que o Brasil produz e exporta. A entidade promoverá, no dia 31 de março, uma Assembleia Geral Ordinária destinada a eleger sua próxima diretoria, cujo presidente já foi escolhido por unanimidade: Guilherme Coelho, que produz uva no Vale do São Francisco.

Cultura grega

Liderado pelos irmãos Rodrigo e Roberto Cavalcante Filho, sócios da Frutas Doce Mel, um grupo de fruticultores do Nordeste, os do Ceará no meio, jantou sexta-feira, no restaurante grego Ach Niko Ach, na Avenida Kurfurstendam, 97, em Berlim. Eram gregos a maioria dos comensais, que, uma hora depois de muito vinho, fizeram o que se faz, por tradição, no seu país: ao som de violões e aos gritos, quebraram os pratos em que comeram, celebrando os bons resultados da Fruit Logistica, na qual todos estiveram durante a semana.

São Francisco

Se a barragem de Sobradinho alcançar 68% de sua capacidade em abril, como estimam os técnicos da Chesf, será possível aumentar de 26 para 35 metros cúbicos por segundo a vazão para o Projeto São Francisco de Integração de Bacias. O novo ministro Rogério Marinho pode colaborar para isso.

Élcio batista - chefe

Da Casa Civil do Governo do Estado - e seu colega Maia Júnior farão, em abril, um seminário sobre novos rumos para a educação no Ceará. Sabem quem virá? O ministro da Educação da Coreia do Sul, Yoo Eun-Hae. A Coreia tornou-se potência depois de tornar prioridade a Educação no país

Se pretende comprar na Duty Free do Fortaleza Airport - na ida ou na volta de sua viagem - desista: os preços de tudo na loja estão caros demais. Na verdade, são os estrangeiros, antes do embarque, que compram um perfume aqui, uma garrafa de uísque ali. A propósito: falta um bar na área internacional do Aeroporto Pinto Martins