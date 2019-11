Century Link, 2ª maior dos EUA, instalará novo Data Center em Fortaleza

Segunda maior empresa norte-americana de telecomunicações, a Century Link – que instalou e opera quatro dos 14 cabos submarinos que se conectam em Fortaleza - instalará na Praia do Futuro seu segundo Data Center (Centro de Processamento de Dados).

Esta informação foi transmitida a este colunista nesta quinta-feira, 21, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior, que se declara “impressionado com a velocidade com que são feitos os investimentos na área da Tecnologia da Informação”.

Segundo Maia Júnior, a Praia do Futuro, que já concentra a conexão de 14 cabos submarinos e abriga dois grandes Data Centers, ganhará mais quatro novos cabos que estão hoje sendo instalados por diferentes empresas multinacionais.

Um desses novos cabos pertence também à Century Link, que atua em todas as áreas de TI.

O novo cabo ligará a África do Sul ao centro de conexão em Fortaleza e daí a Miami (EUA) e aos países do Mercosul (Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina).