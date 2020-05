Cearense Pague Menos incluída entre as 100 melhores em reputação do País

Única rede do varejo farmacêutico brasileiro presente em todas os estados do País, a cearense Pague Menos foi apontada como uma das 100 empresas de melhor reputação no mercado brasileiro, de acordo com levantamento feito pelo Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa).

O ranking organizado pela instituição, em sua sexta edição, leva em consideração quesitos como resultados econômicos e financeiros, inovação, talento, ética e responsabilidade corporativa, entre outros.

O ranking deste ano tem como base dados referentes a 2019,. A Pague Menos é uma das únicas duas empresas do ramo farmacêutico na lista.

A avaliação do Merco tem várias etapas, e integra a percepção de 16 fontes de informação diferentes sobre as variáveis que constituem uma empresa.

Além dos quesitos já mencionados, os dados são avaliados com base em mais de quatro mil entrevistas realizadas com três diferentes grupos: diretores de grandes empresas, especialistas de vários setores, como analistas financeiros, membros do governo, acadêmicos e representantes de ONGs, e público consumidor.

Além disso, constam uma avaliação da atividade das marcas nos canais de divulgação próprios e a comunicação da reputação gerada, como mídias sociais, influencers digitais e usuários da rede.

Para os consumidores e para os grandes nomes da indústria e do mercado brasileiros, a Pague Menos segue sendo um nome lembrado por todos.

E não apenas por sua presença econômica, mas também pelo relacionamento que estabeleceu com seu público.

A companhia cearense destaca-se pelos valores e princípios que estabeleceu ao longo de seus 39 anos, sintetizados por seu lema “Viva Plenamente”.

As farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, desde 2009.

Hoje, a rede conta com 1.124 lojas, 822 unidades do Clinic Farma e mais de 20 mil colaboradores que atuam em 327 municípios.