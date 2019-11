Cearense cria sistema que armazena energia solar suficiente para o ano todo

Exclusivo! Especializada em energia elétrica, a cearense Gram Eollic, pilotada pelo engenheiro e empresário Fernando Ximenes, acaba de criar e desenvolver a “Off Grid Smarts” - um sistema inteligente com o uso de baterias que armazenam carga suficiente, de geração solar, para manter em funcionamento, durante todos os dias e todas as noites do ano, aparelhos e equipamentos de sítios, fazendas e residências em zonas urbanas e rurais, comércios e indústrias além de torres de telecomunicações. E mais: a “Off Grid Smarts” permite que a autogeração de energia – solar ou eólica - seja utilizada 100% fora da rede da distribuidora, livrando o micro e o megagerador – pessoa física ou jurídica - das homologações das concessionárias, do recolhimento de taxas compulsórias e das tarifas das bandeiras da Aneel. Fernando Ximenes disse à coluna que o inovador sistema “Off Grid Smart”, com baterias Gram Eollic, é a alternativa para quem quer se livrar do sistema “on grid”, que é diretamente conectado à fiação da distribuidora. “Os sistemas 'Off Grid Smarts’ podem ser projetados e usados para diversas finalidades de consumo de energia elétrica em grandes cidades com uso comercial, industrial e comercial, sendo a solução para se livrar da tarifação compulsória, pois assegura o fornecimento de energia de maneira independente e inteligente”, afirma Ximenes. Diante desta novidade tecnológica, aguarda-se com expectativa a posição da Agência Nacional de Energia Elétrica, que quer taxar a geração distribuída.

Soja no Ceará

Francisco Milton Holanda Neto, superintendente do Ministério da Agricultura no Ceará, está incentivando pequenos agricultores da Serra da Ibiapaba a plantar soja. Lá, quase sob sigilo, 14 produtores rurais já cultivam café em 74 hectares, com assistência técnica da Embrapa. Holanda Neto não tem dúvida de que o solo, com correções que a tecnologia da Embrapa resolve logo, e o clima ibiapabanos são propícios ao cultivo. Ele também considera que a Chapada do Araripe, no Cariri, é outra área abençoada para a produção de soja. Detalhe: tudo em regime de sequeiro, ou seja, sem irrigação.

Expolog

Abre-se hoje, às 9 horas, no Centro de Eventos, a Expolog. Amanhã, às 14h30, Duna Uribe, diretora comercial da Cipp S/A, falará. Um dos seus debatedores será Carlos Alberto Alves, diretor da Tecer Terminais, que opera em Pecém.

No próximo dia 3 de dezembro, João Carlos Paes Mendonça - controlador do Grupo JCPM, dono da rede de shoppings RioMar, virá de Recife a Fortaleza para, mais uma vez, confraternizar com a imprensa cearense. Seu empreendimento cresceu tanto que hoje abriga órgãos do Governo do Estado, como escolas de ensino de idiomas.

Deve estar frustrado o patrocinador do Flamengo, cujo artilheiro, Gabigol, fez o reprovável: tirou a camisa do time, onde estava o logo da empresa, e a jogou no chão, ficando nu da cintura para cima. Uma péssima atitude do jogador, que foi muito mal orientado a celebrar os gols que o tornaram campeão da Libertadores da América.