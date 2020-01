Ceará veloz enfrenta alguns obstáculos

Assegura o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, engenheiro Maia Júnior: "O Ceará está, de verdade, desburocratizando os processos de suas repartições públicas". Pelo que ouve de fontes da indústria, da agropecuária e do setor de serviços, esta coluna pode informar que alguns processos estão mesmo tramitando aceleradamente, outros, porém, de maneira paulatina em função, talvez, de suas características. Profissionais da contabilidade, por experiência própria, contam à coluna que em vários órgãos do Governo, como a Jucec, o projeto "Ceará Veloz" - que pretende reduzir a burocracia para facilitar a vida do empreendedor - ainda é muito lento. Eles afirmam que, em plena era da digitalização, em que quase tudo se faz com um clique do computador ou do celular - compras, pagamentos, transferências bancárias, registros cartoriais e muito mais - não faz sentido que funcionários de órgãos públicos, por motivos pessoais ou não, interrompam, atrasem e obstaculizem o esforço de quem produz e trabalha. Na Jucec, revelam os contadores, quando algo atrasa, ouve-se, como explicação o seguinte: "A Receita Federal ainda não liberou". É por isto que, abrir ou fechar uma empresa - de qualquer tamanho - no Ceará ainda é um martírio.

Solar avança

Promovido pelo Governo Federal, vem aí mais um leilão de energia nova - o A4, ou seja, para entrega em quatro anos. O leilão será no dia 28 de maio. Já estão inscritos para o certame 128 projetos, com potência total de 51,4 GW (gigawatts) - para que se tenha ideia do que isso significa, o Ceará todo consome 1,5 GW. Detalhe: a energia solar fotovoltaica lidera a lista com oferta de 28,7 GW; a eólica com 20,8 GW. O restante vem de termelétricas de biomassa e PCHs. As fontes de geração eólica e solar liderarão, em pouco tempo, a produção de energia elétrica no Brasil - se o Governo não atrapalhar. A propósito: a geração solar fotovoltaica alcançou ontem a marca de 2 GW de potência instalada no Brasil.

Inteligência

Cursos de mestrado e doutorado em Informática Aplicada da Universidade de Fortaleza (Unifor) acabam de lançar uma nova linha de pesquisa sobre a Ciência de Dados e a Inteligência Artificial. Há 30 vagas para o mestrado e 10 para o doutorado. São as chamadas novas profissões do século XXI. As inscrições prosseguirão até o dia 14 de fevereiro.

Novidade: gigante mundial de lacticínios, a suíça Nestlé anunciou ontem que investirá US$ 2 bilhões na produção de embalagens descartáveis. Deixará de usar o plástico e passará a usar materiais recicláveis e reutilizáveis. Boa iniciativa que começa a ser replicada em vários países. Por tudo isso, o planeta agradece.

Parece uma birra, mas a Prefeitura de Fortaleza, por meio de seu sistema público de iluminação, terá agora mais trabalho na Rua Joaquim Nabuco, onde, entre a Padre Antonio Tomás e a Torres Câmara, havia uma lâmpada queimada em frente ao número 1441. Agora, são duas: apagou outra na esquina com Afonso Celso.