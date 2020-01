Ceará iniciará em fevereiro exportação de melão para a China

Exclusivo! A partir do próximo mês de fevereiro, o Ceará iniciará a exportação de melão para a China.

Esta informação foi transmitida a este colunista na manhã desta quarta-feira, 8, pelo empresário Luiz Roberto Barcelos, presidente da Associação das Empresas Produtoras Exportadoras de Frutas e Derivados (Abrafrutas) e sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora brasileira dessa fruta.

De acordo com Barcelos, a última providência legal para o início da exportação do melão nordestino para a China será efetivada no próximo dia 14, quando chegará ao Brasil uma missão técnica do equivalente ao Ministério da Agricultura chinês, que visitará e inspecionará a packing house das empresas produtoras do Ceará e do Rio Grande.

Essas empresas – entre as quais, destacadamemnte, está a Agrícola Famosa - localizam-se nas áreas do Ceará e do Rio Grande do Norte consideradas livre da mosca da fruta.

Durante a inspeção, os técnicos chineses percorrerão os campos de produção da Agrícola Famosa, em Icapuí, no litoral Leste do Ceará, onde a empresa produz ainda melancia, manga, tomate, banana e, também, leite bovino.

A área de produção da Agrícola Famosa em Icapuí estende-se, igualmente, pela geografia de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Nessas duas áreas, a empresa dá emprego a cerca de oito mil pessoas durante a safra.

A safra 2019-2020 está sendo exportada desde o mês de agosto passado.

Ainda segundo Luiz Roberto Barcelos, a previsão é de que, ultrapassada a inspeção dos técnicos chineses, o início dos embarques de melão cearense e potiguar para a China acontecerá ao longo do próximo mês de fevereiro.

Para isso, a Agrícola Famosa finaliza os contatos com as grandes companhias mundiais de navegação, acertando a melhor logística para o transporte da fruta, que será feito em contêineres frigoríficos.

A exportação deverá será pelo porto de Pecém.

A viagem até a China durará 34 dias.