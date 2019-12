Ceará está melhor que o Brasil

Na roça do varejista de alimentos a chuva cai apenas em dezembro e no fim de cada mês, como diz o empresário Honório Pinheiro, que, com o irmão Bosco, comanda a rede de lojas Supermercado Pinheiro. No fim de cada mês, o consumidor recebe seu salário com o qual reabastece sua despensa; em dezembro, caem em sua conta as duas parcelas do 13° salário. "Estamos terminando 2019 sem perder vendas, com um pequeno crescimento da ordem de 2% em relação ao ano passado. Esperamos que, em 2020, tenhamos um crescimento mais seguro. Tudo dependerá do que vier a acontecer com a política e, consequentemente, com a economia, porque esta é muito fortemente influenciada por aquela", diz Honório. Ele avança: "Temos aí um Executivo demandando coisas, um Legislativo desfazendo e vice-versa, além de um Judiciário sem crença, e isso causa forte e imediato impacto nos investimentos. Há muita coisa conversada, mas nada decidido: carteira verde amarela, reforma Tributária, reforma Administrativa, juro baixo, mas o efeito na ponta ainda não chegou. As famílias continuam de algum modo endividadas e, para finalizar, o varejo de alimentos, no Ceará, está bem concorrido. A Lei do Mercado regula tudo, vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui no Ceará as coisas estão melhores do que no resto do Brasil". Em seguida, ele fala do seu negócio: "Temos hoje 13 lojas em operação, mais duas para serem inauguradas nos primeiros quatro meses do próximo ano. Estamos otimistas".

Anel viário

Informa o governador Camilo Santana: sua gestão aplicou R$ 22 milhões na desapropriação dos terrenos nos quais serão construídas as alças de acesso ao viaduto do Anel Viário sobre a rodovia que liga Fortaleza a Maranguape. Infelizmente, a construtora responsável pela duplicação do Anel Viário entrou com pedido de recuperação judicial, e a obra parou. Haverá nova licitação.

Crescendo

Festa no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado: a economia do Ceará cresceu 1,87% no terceiro trimestre. Mais do que a do País como um todo, cujo incremento foi de 1,2%. De novo, a agropecuária cearense liderou o crescimento (6,66%), seguida pela indústria (3,70%) e serviços (1,20%). A estimativa do Ipece para o quarto e último trimestre deste ano também é de bom crescimento. Resumo: 2019 foi ótimo!