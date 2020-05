Camilo, sensatamente, impõe período de transição antes de reabrir economia

Uma decisão sensata a do governador Camilo Santana, que anunciou nesta quinta-feira um período de transição – que durará uma semana, a partir da próxima segunda-feira, 1º de junho – como experiência prática para a reabertura de 17 setores da atividade econômica na capital e em algumas cidades do interior do Ceará.

"Isso não é uma abertura, é uma fase de transição. É preciso responsabilidade, pois vidas estão em jogo. Para que não haja retrocesso, é preciso obediência a toda regra de isolamento social" – sentenciou o secretário estadual de Saúde, Dr. Cabeto, avalista da decisão governamental.

Não obstante a limitada reabertura das atividades, o governo do Estado manteve o isolamento social.

É possível que, com medo de sair de casa, o consumidor evite ir, por exemplo, às lojas de produtos do lar, que terão, assim, mais despesas do que receitas.

Mas os salões de beleza poderão reabrir a partir de segunda-feira, e esta é uma boa notícia para milhares de profissionais que estavam desesperados pela perda de renda: havia dois meses, eles estavam proibidos de trabalhar.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, divulgou um vídeo no qual manifesta sua alegria pela reabertura de vários setores industriais e prometeu que as empresas cumprirão o protocolo de segurança exigido para garantir a integridade da saúde dos funcionários e evitar sua contaminação pelo coronavírus.

O anúncio do governador Camilo traz um alento aos agentes econômicos, principalmente aos da indústria. Os do comércio varejista – especialmente os lojistas de rua e de shopping – terão de esperar pelo menos mais uma semana.