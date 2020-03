Camilo decidirá até domingo sobre reabertura de fábricas e lojas

O governador Camilo Santana prometeu aos empresários da indústria, do comércio e da agropecuária que até domingo decidirá sobre a reabertura das atividades econômicas que estão proibidas desde oúltimo dia 19 por causa da pandemia do coronavírus.

Acompanhado de vários dos seus secretários, o governador reuniu-se por vídeoconferência na tarde desta sexta-feira, 27, com os líderes empresariais, que anteriormente lhe haviam enviado pedido para a reabertura de empresas dos três setores da economia cearense e também dos transportes rodoviários de passageiros..

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, disse à coluna que, em nome dos industriais, apresentou ao governador os pleitos dos 40 sindicatos filiados à entidade.

Ricardo Cavalcante assegurou, em nome da indústria, que o retorno das empresas industriais à sua atividade se dará de forma equilibrada e obediente às instruções da Secretaria de Saúde.

"Daremos aos nossos colabores toda a atenção, todo o cuidado e toda a dedicação que eles merecem", prometeu ele.

"O governador ficou de nos dar uma resposta até domingo", disse Ricardo Cavalcante.

Uma fonte do Palácio da Abolição, que acompanhou a reunião, revelou à coluna que amanhã, sábado, 28, o governador terá uma reunião com o Comitê de Crise, do qual faz parte o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, cuja opinião terá um peso qualificado.

O titular da Pasta da Saúde - seguindo as orientações da Organização Muncial da Saúde e do Ministério da Saúde - é a favor do prolongamento do isolamento social por mais uma semana, jno mínimo.